La ilusión mundialista ya se vive en las tribunas. A pocas horas del encuentro entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, los hinchas comenzaron a ingresar al Hard Rock Stadium de Miami para alentar al vigente campeón del mundo.

Con las puertas del estadio ya abiertas, miles de fanáticos fueron ocupando sus lugares en un escenario que promete lucir una importante presencia de camisetas celestes y blancas. Desde temprano, las inmediaciones del estadio se poblaron de familias, grupos de amigos y turistas argentinos que llegaron con banderas, bombos y camisetas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

El clima en los accesos fue de fiesta. Los tradicionales cánticos de apoyo a la Selección empezaron a escucharse mientras los simpatizantes avanzaban hacia los controles de ingreso con la expectativa de vivir una nueva noche mundialista.

El Hard Rock Stadium será el escenario del primer compromiso de eliminación directa para la Albiceleste en esta Copa del Mundo. Tras una sólida fase de grupos, el conjunto argentino buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La expectativa también se refleja en el color de las tribunas. Se espera que la mayoría del público acompañe a la Selección argentina, repitiendo el respaldo que el equipo recibió durante toda la fase inicial del certamen.

Mientras los jugadores ultiman detalles en la previa del encuentro, los hinchas ya cumplen con su parte: llenar el estadio y convertir a Miami, una vez más, en una verdadera sede albiceleste.

Todo está listo para que la pelota empiece a rodar y la Scaloneta reciba el aliento de miles de argentinos que sueñan con seguir avanzando en el Mundial 2026.