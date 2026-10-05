El debut de Las Águilas en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción 2026 no solo se vivió dentro de la pista, sino también en las tribunas del COP Arena, donde los hinchas argentinos se hicieron sentir durante el encuentro frente a Suiza. El periodista Maximiliano Maldonado, enviado especial de GRUPO HUARPE a Paraguay, registró las mejores imágenes de quienes acompañaron al seleccionado femenino en su primera presentación mundialista.

Con camisetas albicelestes, banderas y mucha emoción, familiares, amigos y simpatizantes alentaron a las jugadoras. Entre los presentes también hubo sanjuaninos que viajaron hasta Paraguay para acompañar al equipo.

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

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