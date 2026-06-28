Los hinchas argentinos ya copan el estadio para el duelo ante Jordania

La pasión argentina volvió a hacerse sentir en Estados Unidos. Horas antes del comienzo del partido frente a Jordania, miles de hinchas comenzaron a ingresar al estadio de Dallas para acompañar a la Selección en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

Con camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y cánticos, los simpatizantes le dieron un marco de fiesta a la previa del encuentro. Como ocurrió en las presentaciones anteriores de la Albiceleste, el color argentino volvió a dominar los alrededores del estadio y las tribunas comenzaron a teñirse de celeste y blanco desde temprano.

Muchos fanáticos llegaron tras participar del tradicional banderazo realizado en las inmediaciones del escenario, mientras que otros arribaron directamente al estadio luego de recorrer miles de kilómetros para seguir al equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.

La expectativa es enorme, a pesar de que Argentina ya tiene asegurado el primer puesto del grupo y la clasificación a los dieciseisavos de final. El encuentro frente a Jordania servirá para que el cuerpo técnico observe variantes y les dé minutos a varios futbolistas que no tuvieron demasiado protagonismo en las primeras fechas.

La ilusión de los hinchas, sin embargo, sigue intacta. Cada ingreso al estadio estuvo acompañado por canciones dedicadas a la Selección y a Lionel Messi, quien comenzará el partido en el banco de suplentes pero es esperado por el público para ingresar durante el segundo tiempo.

Entre los simpatizantes también hubo una importante presencia de argentinos que viajaron desde distintas provincias, incluidos varios sanjuaninos, quienes aprovecharon la oportunidad para vivir una experiencia única alentando a la Scaloneta en suelo estadounidense.

Con un clima de fiesta y un estadio que lentamente se llena de camisetas argentinas, la Selección tendrá una vez más el respaldo incondicional de su gente en busca de cerrar la primera fase del Mundial con otra victoria y seguir alimentando el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.