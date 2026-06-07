La conmoción por la muerte de Carlos “Indio” Solari trascendió el mundo de la música y se hizo sentir con fuerza en el fútbol argentino. Durante la jornada del viernes y el sábado, distintos estadios del ascenso se convirtieron en escenarios de homenaje para el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuya obra marcó a generaciones enteras de hinchas.

El ascenso del fútbol argentino recordó al Indio Solari. (Foto:X / @caallboys).

En diversas canchas del país aparecieron banderas con mensajes de despedida, se realizaron minutos de aplausos y las tribunas entonaron canciones emblemáticas del artista. La identificación entre la cultura futbolera y el universo ricotero volvió a quedar en evidencia a través de manifestaciones espontáneas cargadas de emoción.

El ascenso del fútbol argentino recordó al Indio Solari. (Foto: X / @clublosandes).

Los homenajes se multiplicaron especialmente en categorías del ascenso, donde desde hace décadas las canciones del Indio forman parte habitual del repertorio de las hinchadas. Muchos clubes adaptaron letras de Los Redondos a sus cánticos y encontraron en su música una forma de expresión colectiva que trascendió lo estrictamente deportivo.

El ascenso del fútbol argentino recordó al Indio Solari. (Foto: X @atlantaoficial).

En varios encuentros, los simpatizantes desplegaron trapos con referencias al cantante y acompañaron los reconocimientos con aplausos sostenidos. La escena se repitió en distintas provincias, reflejando el alcance federal de una figura que logró convertirse en un símbolo cultural para amplios sectores de la sociedad argentina.

El ascenso del fútbol argentino recordó al Indio Solari. (Foto: X / @acassusoOficial).

La relación entre el rock ricotero y las tribunas argentinas tiene una larga historia. Numerosos cánticos nacieron inspirados en melodías de Los Redonditos de Ricota y, con el paso del tiempo, se incorporaron al folclore futbolero. Por eso, la noticia de la muerte del Indio generó una respuesta inmediata en los estadios, donde miles de hinchas decidieron despedirlo a su manera.

Mientras miles de fanáticos participaban de vigilias y homenajes en distintos puntos del país, el fútbol de ascenso también encontró su forma de rendir tributo. Entre canciones, banderas y aplausos, las tribunas argentinas recordaron a un artista cuya influencia excedió ampliamente los escenarios y dejó una huella profunda en la identidad popular del país.