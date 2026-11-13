Los hospitales públicos de San Juan concretaron durante 2026 una serie de intervenciones médicas inéditas que ampliaron la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial. A través de nuevas técnicas quirúrgicas y procedimientos de alta complejidad, los equipos profesionales lograron resolver patologías que hasta ahora, en muchos casos, requerían derivaciones a centros especializados de otras provincias o atención en el ámbito privado.

Entre los principales avances se destacan las intervenciones realizadas en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, que incorporó nuevas prácticas en traumatología infantil, medicina fetal, cardiología y cirugía neonatal. También hubo procedimientos históricos en los hospitales Federico Cantoni de Pocito y 25 de Mayo, mientras que el Hospital Marcial Quiroga sumó reconocimientos y avances en cirugía torácica y procuración de órganos.

Uno de los procedimientos inéditos se concretó el 29 de abril en el Hospital Federico Cantoni de Pocito. Allí, profesionales del establecimiento realizaron por primera vez en el sistema público provincial un reemplazo total de tobillo acompañado de una osteotomía correctiva del calcáneo. La cirugía permitió tratar las secuelas de una fractura grave de pie y tobillo y tuvo como objetivo recuperar la movilidad de la articulación. El paciente evolucionó favorablemente.

En el Hospital Rawson, uno de los hitos se produjo en el área de traumatología infantojuvenil, donde se realizaron por primera vez dos osteotomías periacetabulares de Ganz para tratar la displasia de cadera en niños. Las intervenciones estuvieron a cargo del especialista invitado Martín D’Elía, junto con profesionales del equipo local, que recibieron capacitación directa en técnicas de preservación articular.

Este procedimiento permite corregir la alteración de la articulación de la cadera, evitar un reemplazo y prevenir el desarrollo de artrosis prematura, con mejores perspectivas funcionales para los pacientes.

Otro avance se registró en la Unidad de Medicina Fetal del mismo hospital, donde se realizó por primera vez en San Juan una cirugía láser intrafetal. La intervención se efectuó sobre un embarazo gemelar afectado por la secuencia TRAP, una anomalía poco frecuente que ponía en riesgo la vida de uno de los bebés.

Mediante una fibra óptica guiada por ecografía, los profesionales lograron ocluir el flujo sanguíneo anómalo, evitar complicaciones graves y permitir que el embarazo continuara su evolución.

Cirugías en bebés prematuros y tratamientos cardiovasculares

La capacidad de respuesta del Hospital Rawson también se amplió en el área de cirugía neonatal. Actualmente, el establecimiento resuelve patologías cardiovasculares, digestivas y distintas malformaciones congénitas en bebés prematuros, incluso en pacientes de muy bajo peso.

Entre las intervenciones se encuentran el cierre quirúrgico del ductus arterioso cuando el tratamiento médico no resulta efectivo, reconstrucciones por atresia de esófago y duodeno, cirugías de hernias diafragmáticas y correcciones de malformaciones como gastrosquisis y onfalocele.

Uno de los aspectos más importantes es que estas operaciones pueden realizarse dentro de la propia unidad de Neonatología. De esta manera, los bebés que pesan entre 500 y 700 gramos no necesitan ser trasladados a otro sector para ingresar a quirófano. El equipo quirúrgico se desplaza hasta donde permanecen internados y trabaja con tecnología específica, entre ella la incubadora Giraffe, que permite mantener la estabilidad térmica y el soporte respiratorio durante el procedimiento.

Esta modalidad reduce los riesgos asociados al traslado y permite que los recién nacidos continúen bajo el cuidado de los profesionales que conocen su evolución desde el nacimiento.

En el área cardiovascular, el Departamento de Electrofisiología del Servicio de Cardiología del Rawson concretó tres ablaciones complejas por primera vez en la salud pública provincial. Dos fueron intervenciones de venas pulmonares para tratar la fibrilación auricular mediante el sistema Farapulse de campo pulsado. La tercera estuvo destinada a tratar una arritmia ventricular mediante mapeo electroanatómico y radiofrecuencia.

Los pacientes evolucionaron favorablemente y permanecen sin arritmias. Se trata de procedimientos mínimamente invasivos que permiten mejorar el pronóstico y la calidad de vida de quienes presentan estas patologías. Además, su incorporación amplía el acceso a tratamientos especializados para personas que no cuentan con obra social.

Avances en cirugía torácica y donación de órganos

Otro de los reconocimientos para el sistema sanitario provincial llegó desde el Hospital Marcial Quiroga. Su Servicio de Cirugía de Tórax recibió la acreditación de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT), que certifica el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad y formación académica.

El reconocimiento tiene especial relevancia porque se trata de un servicio creado hace apenas un año y medio y que actualmente es el único de esta especialidad dentro del sistema público provincial.

El establecimiento también concretó su primer operativo de donación multiorgánica. El procedimiento fue posible mediante el trabajo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), en coordinación con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA).

La ablación se realizó en los quirófanos del hospital sobre un donante fallecido y permitió procurar múltiples órganos destinados a pacientes en lista de espera, entre ellos un receptor pediátrico.

Por su parte, el Hospital 25 de Mayo protagonizó un avance en la procuración de tejidos. El establecimiento realizó su primera ablación de córneas con un equipo propio de diez profesionales, en su mayoría enfermeros, que recibieron capacitación del INAISA.

La experiencia permitió completar por primera vez en la periferia provincial todo el proceso de procuración: desde la detección de un potencial donante y la comunicación con su familia hasta la ablación del tejido. El objetivo es incorporar estas prácticas a la actividad habitual del hospital y avanzar hacia su futura calificación como Hospital Donante.

Los procedimientos realizados durante 2026 reflejan una ampliación de las prestaciones de la salud pública sanjuanina, tanto en los hospitales de referencia como en los establecimientos del interior. La incorporación de tecnología, la capacitación de los equipos y el desarrollo de nuevas especialidades permitieron sumar tratamientos y procedimientos que antes no estaban disponibles en la provincia.