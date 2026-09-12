Los hutíes amenazan con bloquear el tráfico de crudo saudí por Suez

Los hutíes de Yemen amenazaron con bloquear el tráfico de crudo saudí hacia el canal de Suez, según declaraciones de un portavoz del movimiento. El dirigente afirmó que tienen capacidad para afectar el transporte petrolero en la región.

El vocero hizo referencia a las recientes operaciones navales contra buques frente al puerto saudí de Yanbu, en el norte del mar Rojo, como una muestra de la capacidad del movimiento para atacar objetivos alejados de Yemen.

Cómo podrían afectar el suministro

Según las declaraciones difundidas, los hutíes no necesitarían bloquear físicamente el canal de Suez para interrumpir el suministro de crudo.

El portavoz sostuvo que podrían afectar el flujo petrolero mediante ataques contra buques, oleoductos o refinerías. De esa manera, buscarían dificultar la salida del petróleo saudí hacia los mercados internacionales.

“Cada acontecimiento tiene sus consecuencias. El petróleo saudí está disminuyendo”, advirtió el representante del movimiento, según las declaraciones citadas por medios internacionales.

Una ruta clave para el petróleo

La amenaza vuelve a poner el foco sobre el mar Rojo y el canal de Suez, una zona fundamental para el transporte internacional de mercancías y energía.

La situación se suma a las tensiones existentes en torno al estrecho de Ormuz y a otros puntos estratégicos de navegación de Medio Oriente. La posibilidad de nuevas interrupciones en las rutas marítimas genera preocupación por el impacto que podría tener sobre los costos de transporte y el suministro energético.

El portavoz hutí también afirmó que el aumento de los costos de exportación hacia Asia volvió extremadamente oneroso el tránsito por el canal de Suez.