El viento Zonda que azotó San Juan durante la jornada del lunes provocó una seguidilla de incendios de gran magnitud en distintos puntos de la provincia, con los departamentos Jáchal y Caucete como los lugares más afectados.

El jefe de la Dirección de Bomberos D9, comisario general Rodolfo Castro, informó que el operativo requirió un importante despliegue de personal y recursos debido a la cantidad de focos registrados en simultáneo y a la velocidad con la que las llamas se propagaron por las intensas ráfagas.

“Cada vez que tenemos una inclemencia de un nivel natural de estas características, el personal se tiene que presentar voluntariamente inmediatamente y conformamos distintas dotaciones”, explicó Castro a DIARIO HUARPE al detallar el trabajo realizado durante la emergencia.

Para contener los incendios participaron cinco dotaciones del Cuartel Central, tres de Rawson, dos de Caucete y efectivos de distintos destacamentos departamentales. Además, colaboraron camiones cisterna municipales y bomberos voluntarios.

Jáchal y Caucete, los departamentos más afectados

En Caucete, el fuego provocó importantes daños en zonas productivas. Las llamas consumieron una gran cantidad de palmeras y afectaron alrededor de 20 hectáreas de parral.

La situación también tuvo consecuencias para una familia que debió ser asistida por inhalación de humo. Una mujer y sus dos hijos fueron trasladados al hospital departamental luego de resultar intoxicados con monóxido de carbono.

En Jáchal se registró otro de los incendios de mayor magnitud. El fuego avanzó sobre aproximadamente 45 hectáreas en las márgenes del dique Los Cauquenes y demandó varias intervenciones de los equipos de emergencia.

Además, en la zona de calle Eugenio Flores y Gran China de ese departamento, las llamas alcanzaron un tractor y provocaron daños materiales. En total, el departamento norteño requirió tres operativos de gran escala debido a la complejidad del terreno y las condiciones climáticas.

Bomberos apuntan a la responsabilidad humana

Aunque el viento Zonda fue determinante para la rápida expansión de los incendios, desde Bomberos señalaron que la principal causa continúa vinculada a acciones humanas.

“Tenemos un 90, 95% que viene por mano propia del hombre por querer realizar limpieza, por no utilizar los medios necesarios”, afirmó Castro.

El jefe de Bomberos explicó que muchas personas realizan quemas para limpiar campos o terrenos sin tomar las precauciones necesarias, sin considerar que las ráfagas pueden trasladar chispas a grandes distancias y generar nuevos focos en propiedades cercanas.

“Las fuertes ráfagas permiten que estas chispas vayan a volar a largas distancias”, advirtió.

Ante el pronóstico de una temporada con mayor presencia de viento Zonda, desde la Dirección de Bomberos pidieron a la población extremar las precauciones y evitar cualquier tipo de quema, ya que las condiciones climáticas pueden transformar rápidamente un foco pequeño en un incendio de grandes dimensiones.