Los insólitos souvenirs del casamiento de Lali: las frases que sorprendieron

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento en una casona de San Telmo y sorprendieron a sus allegados con detalles impensados. La cantante y el conductor prefirieron mantenerse alejados de los clásicos recuerdos de bodas para inclinarse por una propuesta llena de ironía y complicidad.

Las redes sociales fueron el medio por el cual trascendieron estos objetos gracias a las fotos publicadas por los asistentes. Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo cercano al novio, enseñó una remera blanca que llevaba estampada la frase "Ni en pedo me caso".

Aquella leyenda remite a una vieja declaración pública donde la artista descartaba la posibilidad de dar el sí en un altar. El amor con el comunicador transformó aquella tajante afirmación en un chiste compartido que decidieron plasmar en la prenda entregada durante la noche.

Por su parte, Felu Boetto exhibió otro objeto singular recibido en la velada al mostrar un encendedor blanco con la leyenda "Yo fui al casamiento del novio de Lali". La pareja decidió usar con picardía el alcance masivo de la figura musical para reírse de ese cartel mediático.

La propuesta se completó con elementos personalizados con las iniciales L y P en cada pieza repartida entre la concurrencia. La íntima velada de los recién casados combinó pasajes románticos, mucha reserva y una cuota de humor que rápidamente se convirtió en tendencia digital.