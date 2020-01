Los Jaguares obtienen fácil triunfo en amistoso en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los Jaguares, uno de los combinados nacionales del rugby argentino, alcanzaron un claro triunfo sobre el equipo de Georgia XV, por 66-3, en amistoso de preparación disputado esta noche en el estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata.



El conjunto dirigido por Gonzalo Quesada evidenció una clara supremacía y marcó diez tries en este encuentro que sirvió para ganar rodaje, de cara al inicio del torneo Super Rugby, pautado para el primero de febrero.



Bautista Delguy, Francisco Gorrisen, Agustín Creevy, Joaquín Díaz Bonilla y Santiago Carreras, en la primera mitad; más Sebastián Cancelliere (2), Rodrigo Bruni, Matías Alemanno y Santiago Chocobares, en la segunda, consiguieron los tries del elenco hoy vestido con camiseta de color amarillo.



Ambos equipos volverán a enfrentarse el viernes próximo, en cancha de San Isidro Club (SIC), en otro ensayo.



Los Jaguares, subcampeones durante la última edición, comenzarán su intervención en el Super Rugby, que agrupa a franquicias del Hemisferio Sur, el sábado 1 de febrero ante Lions de Sudáfrica, en cotejo que se disputará en cancha de Vélez Sarsfield.







-Síntesis-



(66) Los Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Guido Petti y Matías Alemanno; Marcos Kremer, Francisco Gorrissen y Tomás Lezana; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli. DT: Gonzalo Quesada.



Luego ingresaron: Santiago Socino, Mayco Vivas, Lucas Paulos, Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra, Lucio Sordoni, Domingo Miotti, Sebastián Cancelliere, Joaquín Tuculet, Santiago Chocobares, Santiago Grondona, Bautista Pedemonte y Mateo Carreras.







(3) Georgia XV: Zurabi Eristavi, Bega Mamrikishvili y Anton Peikrishvili; Mikheil Babunashvili y Sandro Koiava; Gurami Shengelia, Dachi Kopadze y Vano Putkaradze; Vazha Khutsishvili y Revazi Jinchvelashvili; Nikoloz Gigauri, Giorgi Natelashvili, Gurami Kandaurishvili y Anzor Sichinava; Irakli Svanidze



Luego entraron Davit Modzgvrishvili, Sandro Mamatavrashvili, Giorgi Khuroshvili, Nika Pataraia, Vano Berikashvili, Giorgi Mchedlishvili, Koba Bujiashvili, Giorgi Babunashvili, Revazi Tsiklauri, Tornike Zoidze, Archili Abesadze, Giorgi Chuadze y Tornike Kiknadze.







Tantos en el primer tiempo: 5m. Try de Delguy convertido por Díaz Bonilla (LJ); 14m. Penal de Jinchvelashvili (G); 15m. Try de Gorrissen convertido por Díaz Bonilla (LJ); 28m. Try de Creevy (LJ); 30m. Try de Díaz Bonilla convertido por él mismo (LJ); 34m. Try de Santiago Carreras (LJ). Resultado parcial: Los Jaguares 31-Georgia XV 3







Tantos en el segundo tiempo: 18m. Try de Cancelliere convertido por Miotti (LJ); 23m. Try de Bruni convertido por Miotti (LJ); 26m. Try de Cancelliere convertido por Miotti (LJ); 28m. Try de Alemanno convertido por Miotti (LJ); 30m. Try de Chocobares convertido por Miotti (LJ). Resultado final: Los Jaguares 66-Georgia XV 3







Estadio: José María Minella, Mar del Plata.



Arbitro: Damian Schneider