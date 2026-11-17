La Selección Argentina Sub 17 tendrá varios futbolistas para seguir de cerca durante el Mundial de Qatar 2026, que comenzará el próximo 19 de noviembre. Entre los nombres que sobresalen aparecen Giovanni Baroni, de Talleres, Simón Escobar y Juan Cruz Policella, de Vélez, quienes ya tuvieron participación en la máxima categoría del fútbol argentino.

Baroni es uno de los jugadores destacados de la camada y tendrá la responsabilidad de llevar la camiseta número 10 del seleccionado. El mediocampista ofensivo de Talleres se caracteriza por su habilidad con la pierna izquierda, su visión de juego y su capacidad para generar situaciones de ataque.

Otro de los futbolistas que despierta interés es Simón Escobar, defensor de Vélez que ya sumó experiencia en Primera División. También aparece Juan Cruz Policella, delantero del conjunto de Liniers, reconocido en el ambiente de las inferiores por sus recursos técnicos y su capacidad para resolver en ataque.

Las apuestas ofensivas del seleccionado

En la lista de Placente también aparece Alan Alcaraz, delantero de Argentinos Juniors, quien tuvo sus primeros minutos en la Liga Profesional durante 2026. El atacante forma parte de una generación que buscará aprovechar la experiencia mundialista para continuar su desarrollo.

Tobías Goytía, de River Plate, es otro de los nombres a observar. El juvenil tuvo participación en una pretemporada con el plantel profesional del Millonario y buscará aportar sus condiciones ofensivas al equipo argentino.

Por su parte, Emiliano Barrionuevo, delantero de Boca Juniors, también integra la convocatoria. El futbolista es una de las apuestas ofensivas del seleccionado y buscará ganarse un lugar durante el desarrollo del campeonato.

Los 21 convocados por Diego Placente

El entrenador argentino eligió futbolistas de 12 instituciones del país para conformar el plantel mundialista. Vélez es el club que más jugadores aporta, con cuatro representantes, mientras que Boca y River tienen tres cada uno.

La lista completa está integrada por: