La Selección Argentina volvió a demostrar la fortaleza humana que caracteriza al grupo campeón del mundo. Horas antes del debut en el Mundial 2026, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron un gesto especial con Leonardo Balerdi, quien quedó marginado de la lista definitiva tras sufrir una lesión que le impidió llegar en condiciones físicas al certamen.

El defensor del Olympique de Marsella había formado parte del proceso de preparación y era una de las alternativas que manejaba el cuerpo técnico para integrar la nómina mundialista. Sin embargo, una molestia muscular sufrida durante los entrenamientos obligó a los médicos a recomendar su desafectación antes del inicio de la competencia.

A pesar del duro golpe deportivo, Balerdi continuó acompañando al plantel durante los días previos al debut y mantuvo un estrecho vínculo con sus compañeros. En ese contexto se produjo un gesto que reflejó la unión interna que caracteriza al seleccionado argentino desde hace varios años.

Según mostró la transmisión oficial y difundió TN, varios jugadores lucieron una camiseta con el apellido del defensor durante una actividad realizada por el plantel. La acción fue interpretada como una muestra de apoyo y reconocimiento hacia un futbolista que integró gran parte del ciclo de Scaloni y que soñaba con disputar su primera Copa del Mundo.

La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y generó cientos de comentarios entre los hinchas. Muchos destacaron el compañerismo dentro del grupo y valoraron que el equipo mantuviera presente a uno de sus integrantes pese a no poder participar oficialmente de la competencia.

Balerdi también recibió mensajes de apoyo de aficionados y compañeros de distintos clubes. El defensor expresó su tristeza por perderse el Mundial, aunque agradeció las muestras de afecto recibidas y manifestó su deseo de acompañar al equipo desde donde le toque estar durante el torneo.

Mientras Argentina se prepara para su estreno mundialista ante Argelia, la historia de Balerdi quedó como una de las postales más emotivas de la previa. Aunque no podrá estar dentro del campo de juego, el defensor sigue formando parte del grupo y recibió una demostración de afecto que dejó en claro que continúa siendo considerado uno más dentro de la familia albiceleste.