Lionel Messi volvió a ser protagonista absoluto en el Mundial 2026. Con un doblete ante Austria, no solo aseguró la victoria de la Selección Argentina y la clasificación a los dieciseisavos de final, sino que también se transformó en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

Tras otra actuación determinante del capitán, sus propios compañeros no tardaron en expresar su admiración y lo llenaron de elogios, resaltando su vigencia, su talento y su impacto dentro y fuera de la cancha.

“El mejor de la historia ya”

Julián Álvarez fue uno de los primeros en hablar sobre el nivel del rosarino y dejó una frase contundente: “No hay mucho para decir. Lo vemos todos. 20 años siendo el mejor del mundo, el mejor de la historia ya… Sigue mostrando, con la edad que tiene, talento y toda su magia”.

El delantero destacó no solo lo que Messi representa en los partidos oficiales, sino también lo que transmite en el día a día dentro del plantel.

Admiración total en el vestuario

Leandro Paredes también se sumó a los elogios y aseguró que lo que hace Messi es incomparable. “Es una locura que siga rompiendo récords partido a partido. A nosotros nos sigue sorprendiendo en cada entrenamiento, en cada partido. Es un placer para nosotros”, expresó el mediocampista.

Además, agregó que el grupo intenta disfrutar cada momento junto al capitán: “Es espectacular como persona”.

“No hay palabras para describirlo”

Lisandro Martínez fue otro de los que dejó en claro el impacto que genera Messi dentro del plantel campeón del mundo. “No hay palabras", expuso.

"Solo queda disfrutarlo. No hay que compararlo, está solo en la cima. Me genera una emoción enorme tenerlo acá y que sea argentino”, afirmó el defensor.

Una leyenda que sigue escribiendo historia

Con su doblete ante Austria, Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo, superando a Miroslav Klose. En esta edición ya suma cinco tantos y continúa siendo decisivo a los 39 años.

El capitán argentino no solo lidera al equipo dentro del campo, sino que también sostiene la ilusión de una Selección que sueña con volver a ser protagonista en el Mundial 2026. Mientras los récords siguen cayendo, en el vestuario argentino hay una certeza que se repite: lo que está haciendo Messi es irrepetible.