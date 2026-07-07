La euforia y la locura invadió el vestuario de la selección tras el enorme triunfo por 3 a 2 contra Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Apenas los jugadores llegaron a los cambiadores, después de haber saludado a toda la hinchada en el campo de juego, el plantel desató una revolución en las duchas.

Nicolás Otamendi fue uno de los que compartió la celebración íntima y le dejó un mensaje a Lionel Messi. Al finalizar el encuentro, con la emoción a flor de piel, los jugadores festejaron con euforia en el vestuario del estadio en Atlanta y cantaron todos juntos, fundidos en un abrazo interminable.

Así subió el jugador en sus redes sociales algunas imágenes de la celebración íntima del plantel. “A cuartos”, escribió en una historia de Instagram que contenía el video de los futbolistas argentinos cantando el tema de cancha: “Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo...”.

De fondo se escucha a Alexis Mac Allister decir “ahora a descansar, muchachos”. Otro integrante del plantel gritó “un partido más” y Otamendi cerró el video con una frase exultante: “Estamos re locos”. Luego, el defensor que jugará en River Plate subió otra foto en sus historias de la red social en la que se lo ve abrazado a Messi: “Sos nuestra bandera enano. La Argentina y el mundo está feliz si vos estás feliz” (con un emoji de corazones celestes y blancos y una cabra).

Otro de los futbolistas que reflejó su alegría inmediatamente después del partido fue Thiago Almada, quien esta vez no estuvo en el campo de juego y salió del equipo titular en lugar de Leandro Paredes. “A cuartos”, tituló el futbolista nacido en Fuerte Apache a una foto en el banco de suplentes con Exequiel Palacios y Otamendi.