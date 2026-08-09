Los jugadores de la Selección acompañaron a Messi tras la muerte de su papá

La partida de Jorge Messi generó un fuerte impacto en el entorno de la Selección Argentina durante las últimas horas. El arribo del capitán a la ciudad de Rosario se produjo por la noche bajo un mega operativo de seguridad para iniciar una despedida íntima junto a su familia. Ante esta situación, diversos compañeros del equipo nacional iniciaron gestiones para trasladarse y brindarle su apoyo personal.

Rodrigo De Paul es uno de los futbolistas que encabeza este gesto de cercanía. El mediocampista habría iniciado su viaje desde Estados Unidos luego de disputar un compromiso con Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup, donde convirtió un tanto pocos minutos después de que el Diez aterrizara en Argentina.

En dicho encuentro, el volante anotó el uno a cero y protagonizó un emotivo festejo al quitarse su camiseta para exhibir la número 10 de su amigo. Además de señalar el apellido del capitán entre lágrimas, realizó un gesto de corazón y envió un beso hacia las cámaras.

Se estima que emprendió el trayecto junto al entrenador Guillermo Hoyos, aunque su arribo a territorio santafesino no cuenta todavía con una confirmación de carácter oficial. El evento deportivo comenzó con un minuto de silencio y los integrantes del club estadounidense portaron brazaletes negros en señal de luto, mientras en las tribunas aparecieron mensajes de aliento con la frase Fuerza Leo.

Por su parte, Leandro Paredes también manifestó de manera pública su voluntad de estar presente en el último adiós tras el empate entre Boca y Vélez por el Torneo Clausura. El mediocampista central señaló que "Queremos acompañarlo en este momento, y seguramente le haga bien que estemos ahí, ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía".

Al ser consultado sobre si existió un contacto previo, el jugador respondió que "No, no pude hablar con él. Sé que está viajando". Sobre la relevancia de este acompañamiento para el plantel, el volante destacó que "Lo sentimos así, lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros".