Los jugadores convocados por Lionel Scaloni comenzaron a llegar al país para preparar la próxima fecha FIFA y, al mismo tiempo, comenzaron a hablar sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El capitán tendrá su último partido con la camiseta albiceleste el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental.

La concentración del plantel comenzará este martes 22 de septiembre en el Predio Lionel Andrés Messi, donde el equipo iniciará los entrenamientos de cara a la serie de tres amistosos. La agenda contempla un partido ante Bolivia, en Córdoba, y otros dos en Buenos Aires.

Los mensajes para el capitán

Uno de los primeros futbolistas en referirse a la despedida fue Nicolás Tagliafico, quien compartió buena parte de su carrera en la Selección junto a Messi. El defensor habló de la dificultad de cerrar una etapa que comenzó hace dos décadas y señaló que intentará disfrutar al máximo este último tramo de su propia carrera internacional.

Facundo Medina también habló sobre el último partido del capitán. El defensor expresó su tristeza por la decisión de Messi, aunque remarcó que corresponde respetarla y destacó todo lo que el rosarino aportó al seleccionado argentino.

Valentín Barco, otro de los convocados que ya arribó al país, también se refirió al encuentro frente a Benín. El futbolista contó que el plantel está emocionado ante la posibilidad de acompañar al capitán en una jornada especial.

La agenda de la Selección

La AFA confirmó que Argentina disputará tres amistosos durante esta ventana internacional. El primer encuentro será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, el sábado 3 de octubre, la Selección enfrentará a Burkina Faso en el estadio Monumental. El cierre será el martes 6 de octubre, nuevamente en River, frente a Benín. Ese partido marcará la despedida de Messi ante el público argentino.

Para el último encuentro fueron convocados también Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, según informó oficialmente la AFA. Además, Ángel Di María confirmó que estará en el Monumental para acompañar a Messi en su despedida.

El plantel comenzará así una concentración que tendrá dos objetivos inmediatos: preparar los primeros partidos después del Mundial 2026 y transitar los días previos a la última presentación de Messi con la camiseta argentina en el país.