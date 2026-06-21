Los jugadores de la Selección celebraron el Día del Padre en medio del Mundial

En plena concentración en Dallas, el seleccionado argentino vivió una jornada cargada de emociones y nostalgia. Al encontrarse lejos de casa por los compromisos del Mundial 2026, las redes sociales se transformaron en el puente para que las familias de los futbolistas les hicieran llegar un fuerte abrazo virtual en este domingo 21 de junio.

Uno de los saludos más significativos fue para Julián Álvarez, quien celebró su primer Día del Padre tras el nacimiento de su hijo el pasado dos de enero. Su pareja, Emilia Ferrero, le dedicó un posteo donde resaltó "la suerte que tienen de tenerlo" y le deseó una jornada con mucho amor.

Por su parte, Valentín Barco compartió un video junto a su hija Gemma. Su esposa, Yazmín Jaureguy, afirmó que "no tiene palabras para describir lo increíble que es él como papá" y le "agradeció por darle a su bebé tanto amor, paciencia, tiempo y dedicación" cada día.

Los referentes del grupo también recibieron reconocimientos a la distancia. Valentina Cervantes compartió una postal familiar de Enzo Fernández rodeado por sus hijos junto a la frase "el mejor papá del mundo".

En sintonía, Camila Galante subió una foto de Leandro Paredes con sus niños expresando que "lo celebran cada día y lo aman con todo el corazón". Asimismo, Lisandro Martínez recibió el afecto de su pareja, Muri López Benítez, quien subió una historia "agradeciéndole por su amor tan profundo".

Luego de las videollamadas y las emociones compartidas, el plantel cambió su enfoque al modo competitivo. Tras el debut con victoria ante Argelia que incluyó tres goles de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni realizó su último entrenamiento táctico. El encuentro ante Austria se disputará este lunes 22 de junio en el estadio de Dallas, donde la Argentina buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.