La Selección Argentina logró la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026 con una remontada inédita ante Egipto por 3-2, luego de ir 2-0 abajo, y el pitazo final resultó en un desahogo pocas veces visto para el plantel. Después de asegurar el boleto a la próxima instancia, algunos jugadores hablaron ante la prensa con la emoción a flor de piel y contaron sensaciones.

Después de la conferencia de prensa, varios jugadores de la Scaloneta contaron sus primeras impresiones después de un partido imposible.

Uno de los primeros que habló fue Enzo Fernández, autor del tercer gol que selló el triunfo argentino: “Terrible, venía anhelando el gol después del Mundial de Qatar. Agradezco a Dios vivir estos momentos. Tenemos un grupo fenomenal que nunca se da por vencido. Vinimos a disfrutar otro Mundial, querer ganarlo, porque se olvida lo que pasó y vamos en busca de eso”, dijo el responsable del golazo de cabeza.

También habló “El toro” Lautaro Martínez, quien comandó esa contra que terminó en el tercero de la Albiceleste y asistió a Enzo con un centro perfecto: “Muy difícil, lo que hicimos esta noche no lo veía hace tiempo y hacía rato no sentía esto. Faltaban pocos minutos ante un rival que nos sometió... Otra demostración de carácter, humildad y sacrificio, porque ver a Leo superarse cada día es un ejemplo. Le dije que llorara porque se lo merecía”.

“El Toro” también reveló la intimidad de la charla del plantel con el cuerpo técnico durante la pausa de hidratación: “Cuando fue el párate a tomar agua, el entrenador nos dijo que vayamos hasta el final con lo que tengamos porque estábamos teniendo chances. Fue un alivio”, dijo el delantero.

Por su parte, Julián Álvarez, manifestó que: “Cuando paramos a hidratarnos las palabras fue que no paremos de creer. Hicimos un buen partido, pero ellos pegaron en el momento justo. Hay que estar atento a eso y mejorar eso, sabemos que los goles llegan”.

A su vez, el cordobés, que fue titular por segunda vez en la Copa del Mundo, expresó: “Una alegría, mucha emoción. Decía recién que no soy mucho de emocionarme, pero cuando salí lo sentí mucho, cómo se dio y el contexto fue uno de los más importantes de la Selección en los últimos años”, expresó el delantero.

Por último, Leandro Paredes, uno de los puntos altos en la defensa de la Albiceleste y autor de un quite fundamental en el 2-2: “No la volví a ver, pero se venían y eran muy rápidos, si sirve para ayudar bienvenido. No me di cuenta de la magnitud en el momento, pero cuando terminó mis compañeros me dijeron lo que significó y es gratificante”.

Y agregó sobre cómo vivió el grupo el encuentro: “No nos sentimos nunca afuera, nunca dejamos de creer. Hicimos un gran partido, fue duro, pero esta selección no deja de confiar ni pelear”.



