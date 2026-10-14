En el marco del Mundial B de Hockey sobre Patines, dentro de la World Skate Games, la delegación de México cuenta con la frescura, el talento y la proyección de sus jugadores más jóvenes: Andrik González de Rosas, Diego González Vázquez y Elíel Méndez Vázquez, todos de 16 años de edad.

Su presencia en el certamen internacional representa un hito fundamental para el deporte de su país, reflejando el esfuerzo colectivo y la confianza depositada en las nuevas generaciones para dejar en lo más alto la bandera azteca.

En una charla con DIARIO HUARPE, los chicos manifestaron cómo están viviendo el torneo: "Para mí es lo más importante representar bien a mi país, hacer el mejor papel posible y obviamente dejar en alto a todas aquellas personas que confían en nosotros, y principalmente a mi nación", señaló Andrik.

Por su parte, Diego remarcó el esfuerzo detrás del logro: "Mostrar todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo para llegar hasta aquí y representar al país", expresó.

En tanto, Elíel agregó que busca "demostrar todo lo que hemos aprendido a lo largo de todo nuestro proceso desde cuando empezamos".

El camino hacia el mundial requirió de un intenso sacrificio físico y mental. Los jugadores detallan que el proceso de selección y conformación del equipo se gestó alrededor del mes de noviembre, momento a partir del cual comenzaron a entrenar de forma sostenida con la selección nacional.

Su rutina incluyó exigentes prácticas físicas y tácticas durante aproximadamente seis a ocho meses, entrenando en pista y perfeccionando jugadas individuales y grupales durante unas dos horas cada fin de semana para llegar en óptimas condiciones al torneo en Paraguay.

Los orígenes

La historia de estos tres jóvenes talentos hunde sus raíces en la infancia. Diego se inició en la disciplina a los tempranos 2 años, Andrik comenzó a los 4 años y Elíel lo hizo a los 7 años.

Los tres desarrollan sus prácticas y formación deportiva en el Deportivo Margarita Maza de Juárez, el club ubicado en México donde consolidaron las bases técnicas que hoy los llevan a competir a nivel internacional.

El camino hacia el mundial requirió de un intenso sacrificio físico y mental. Los jugadores detallan que el proceso de selección y conformación del equipo se gestó alrededor del mes de noviembre, momento a partir del cual comenzaron a entrenar de forma sostenida con la selección nacional.

Su rutina incluyó exigentes prácticas físicas y tácticas durante aproximadamente seis a ocho meses, entrenando en pista y perfeccionando jugadas individuales y grupales durante unas dos horas cada fin de semana para llegar en óptimas condiciones al torneo en Paraguay.

Metas y sueños

Con la convicción de que el hockey sobre patines abre puertas hacia ligas competitivas en Europa y Argentina, los tres juveniles comparten ambiciosas metas a futuro.

Sobre sus aspiraciones profesionales, afirmaron: "A mí me gustaría jugar en algún club importante, la verdad, aunque sea difícil, pero pues yo siento que todavía estoy joven y puedo llegar a lograrlo", confesó Andrik sobre sus expectativas de proyección.

Por su parte, Elíel manifestó su deseo de dar el salto al viejo continente: "Me gustaría llegar a un equipo famoso de Europa, como Barcelona o equipos así, y seguir mejorando mucho", concluyó.

Mientras que a Andrik le gustaría formar parte de algún club importante y se siente preparado para asumir el reto pese a su corta edad, Elíel aspira a llegar a instituciones de renombre mundial en Europa como el Barcelona, con el firme objetivo de continuar creciendo, perfeccionando su nivel y rindiendo al máximo en los años venideros.