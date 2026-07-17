El Mundial 2026 presentó un desafío inédito para los seleccionados: las enormes distancias entre las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Los constantes vuelos, los cambios de huso horario y los traslados entre ciudades fueron un factor determinante durante toda la competencia.

En ese contexto, Argentina y España, los dos finalistas de la Copa del Mundo, llegan a la definición tras haber recorrido miles de kilómetros antes de enfrentarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El recorrido de Argentina

La Selección dirigida por Lionel Scaloni acumuló un total aproximado de 10.150 kilómetros desde el inicio del torneo hasta la final.

Antes de disputar la semifinal ya había recorrido cerca de 8.025 kilómetros, cifra que aumentó con el traslado hacia Nueva Jersey para afrontar el partido decisivo.

Durante su campaña, la Albiceleste disputó encuentros en Kansas, Dallas, Atlanta y Miami, para luego instalarse en Nueva Jersey, sede donde buscará un nuevo título mundial.

La exigencia logística fue uno de los aspectos más comentados del certamen, ya que los traslados obligaron al plantel argentino a combinar entrenamientos con vuelos de varias horas y constantes cambios de ciudad.

España también enfrentó largas distancias

El seleccionado español tampoco estuvo exento del desgaste que implicó el novedoso formato de la Copa del Mundo. Al igual que Argentina, debió trasladarse entre distintas sedes distribuidas en América del Norte, afrontando extensos viajes, cambios de horarios y una planificación especial para minimizar el impacto físico entre partido y partido.

Aunque ambos equipos llegan en igualdad de condiciones para la final, el recorrido realizado por los finalistas refleja una de las principales particularidades del Mundial 2026: nunca antes una Copa del Mundo había exigido semejante despliegue logístico.

Un desafío más allá de la cancha

El campeonato organizado por Estados Unidos, México y Canadá no solo puso a prueba el nivel futbolístico de las selecciones, sino también la capacidad de adaptación de los planteles a un calendario atravesado por vuelos permanentes, aeropuertos y distintos husos horarios.

Con más de 10.000 kilómetros recorridos en el caso de Argentina y un importante desgaste logístico para ambos finalistas, la gran definición en Nueva Jersey marcará el final de un Mundial histórico, tanto por su formato como por las enormes distancias que debieron superar los equipos para llegar a la pelea por el título.