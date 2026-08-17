Los Leones comenzaron de la mejor manera su participación en el Mundial de hockey sobre césped 2026. La Selección Argentina masculina derrotó 3-0 a Japón en Amstelveen, Países Bajos, y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A.

El conjunto dirigido por Lucas Rey dominó buena parte del encuentro y logró quebrar la resistencia japonesa durante el segundo cuarto. A los seis minutos de ese período, Lucas Toscani apareció dentro del área para desviar un envío y establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, Argentina manejó el ritmo del partido y consiguió limitar los avances de Japón. Aunque no logró ampliar rápidamente la diferencia, mantuvo el orden y evitó que el seleccionado asiático encontrara espacios para llegar con peligro.

La tranquilidad llegó en el último cuarto. A los ocho minutos, Lucio Méndez Pin aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió de revés para convertir el 2-0.

Cuando restaban apenas tres minutos para el cierre, Los Leones terminaron de sentenciar la historia. Martín Ferreiro inició la jugada y asistió a Méndez Pin, cuyo remate dejó la bocha a disposición de Maico Casella. El delantero apareció para empujarla y establecer el 3-0 definitivo.

Cuándo vuelven a jugar Los Leones

Con la victoria, Argentina sumó tres puntos y comenzó con una importante diferencia de goles en un Grupo A que también comparte con Países Bajos y Nueva Zelanda.

El próximo desafío será de máxima exigencia. Los Leones enfrentarán al anfitrión Países Bajos el martes 18 de agosto desde las 13, hora argentina. Luego cerrarán esta primera etapa ante Nueva Zelanda, el jueves 20 a las 7.30.

La Selección Argentina llegó al Mundial con el objetivo de volver a pelear por los primeros puestos y regresar al podio, algo que no consigue desde 2014. El contundente estreno frente a Japón significó el primer paso en ese camino.