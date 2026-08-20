Los Leones consiguieron una contundente clasificación a la segunda fase del Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado argentino goleó 7-1 a Nueva Zelanda en la tercera fecha del Grupo A y aseguró el segundo puesto de la zona, detrás de Países Bajos.

Argentina necesitaba una victoria para avanzar sin depender de otros resultados y salió a buscar el partido desde el comienzo. Sin embargo, Nueva Zelanda golpeó primero y puso al equipo nacional en desventaja.

La reacción argentina fue contundente. Los dirigidos por Lucas Rey dieron vuelta el encuentro y, especialmente durante el segundo tiempo, desplegaron un gran nivel ofensivo que les permitió transformar el partido en una goleada.

Tomás Domene fue la gran figura de la jornada al convertir tres goles. Bautista Capurro aportó otros dos tantos, mientras que Tadeo Marcucci y Nicolás Keenan completaron el 7-1.

El resultado le permitió a Los Leones alcanzar los seis puntos y quedar como escoltas de Países Bajos en el Grupo A. El seleccionado neerlandés, que ya estaba clasificado, todavía debe completar su participación ante Japón.

Argentina había debutado en el Mundial con una victoria 3-0 frente a Japón, pero luego cayó 3-1 ante Países Bajos. Por eso, el encuentro ante Nueva Zelanda era determinante para definir su continuidad en el certamen.

Con la goleada, Los Leones no solo consiguieron el pasaje a la segunda fase, sino que también recuperaron confianza después de la derrota ante el conjunto local y llegan a la próxima instancia con una actuación de alto impacto.