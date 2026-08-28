Los Leones estuvieron cerca de dar el golpe, pero cayeron 2-1 ante Alemania este viernes por las semifinales del Mundial de hockey 2026. La Selección Argentina quedó afuera de la pelea por el título y ahora buscará subirse al podio frente a Países Bajos.

El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, donde el conjunto dirigido por Lucas Rey dio batalla frente al vigente campeón mundial y llegó a igualar parcialmente el marcador.

Luego de una primera mitad muy pareja, Alemania consiguió romper el cero durante el tercer cuarto mediante Justus Weigand. Los europeos tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia, pero el arquero Tomás Santiago sostuvo a la Argentina con intervenciones determinantes.

Los Leones reaccionaron en el último cuarto. Después de una gran acción de Bautista Capurro que derivó en el primer córner corto argentino, Tomás Domene apareció para convertir el 1-1 y devolverle la ilusión al conjunto nacional.

Sin embargo, Alemania volvió a ponerse arriba mediante Paul-Philipp Kaufmann. La jugada fue revisada a través del Videoref por una posible infracción, pero finalmente los árbitros validaron el gol y establecieron el 2-1.

Argentina buscó el empate hasta el final e incluso retiró al arquero para sumar un jugador de campo. A dos minutos del cierre tuvo un córner corto a favor, aunque Alemania solicitó la revisión de la jugada y la decisión terminó siendo anulada.

De esta manera, Los Leones quedaron a las puertas de disputar por primera vez una final de la Copa del Mundo.

Los Leones irán por el bronce

Pese a la derrota, Argentina todavía tendrá la posibilidad de igualar su mejor actuación histórica en un Mundial. Los Leones enfrentarán a Países Bajos este domingo desde las 9, hora argentina, por la medalla de bronce.

El antecedente más destacado del seleccionado masculino se produjo en La Haya 2014, cuando consiguió el tercer puesto después de vencer 2-0 a Inglaterra.

Por su parte, Alemania avanzó a la final y enfrentará a España, que derrotó 4-3 a Países Bajos en la otra semifinal. La definición por el título será el domingo desde las 11.30.