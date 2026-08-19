Los Leones sufrieron su primera derrota en el Mundial de hockey sobre césped 2026. La Selección Argentina perdió 3-1 ante Países Bajos, uno de los principales candidatos al título, y deberá buscar su clasificación en la última jornada de la fase de grupos.

Después del contundente triunfo por 3-0 frente a Japón en el debut, el equipo argentino afrontó un desafío de mayor exigencia ante los neerlandeses, que además jugaron frente a su público. Países Bajos llegaba de golear 5-1 a Nueva Zelanda y volvió a demostrar su poderío.

El seleccionado europeo logró imponerse por 3-1 y, con el resultado, aseguró su lugar en la próxima instancia del certamen. Argentina, por su parte, quedó obligada a definir su futuro en el tercer y último encuentro de la zona.

Más allá de la derrota, Los Leones protagonizaron un partido competitivo ante uno de los equipos más fuertes del torneo. El encuentro también dejó bronca en el conjunto argentino por algunas decisiones arbitrales que generaron polémica durante el desarrollo del juego.

Los Leones se jugarán la clasificación ante Nueva Zelanda

Ahora todas las miradas estarán puestas en el encuentro frente a Nueva Zelanda, que será determinante para las aspiraciones argentinas de continuar en carrera.

Argentina llega a esa definición con una victoria y una derrota: venció a Japón por 3-0 y cayó 3-1 frente a Países Bajos. Los neozelandeses, en tanto, comenzaron el Mundial con una dura derrota por 5-1 ante el conjunto neerlandés.

De esta manera, Los Leones tendrán una nueva oportunidad para avanzar en el Mundial y mantener vivo el sueño de pelear por los primeros puestos.