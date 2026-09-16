Los Leones volvieron a ganar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras imponerse por 4-1 ante Brasil. El seleccionado argentino venía de golear a Perú en su debut y volvió a sumar de a tres para quedar como líder del grupo.

Franco Agostini fue protagonista del encuentro y marcó dos goles durante el primer cuarto. El delantero abrió el marcador a los cuatro minutos y volvió a convertir a los 13, en ambas ocasiones mediante arrastradas.

Argentina sacó ventaja

En el segundo cuarto, Yaco Kovalivker desvió una bocha de Santiago Tarazona para marcar el tercer tanto argentino a los 17 minutos. Tres minutos después, Juan Pedro Fernández convirtió el cuarto gol y Argentina llegó al entretiempo con una ventaja de 4-0.

Durante la segunda mitad, Los Leones buscaron ampliar la diferencia, pero Rodrigo Faustino tuvo una destacada actuación bajo los tres palos de Brasil. El arquero brasileño evitó que el conjunto argentino consiguiera una diferencia mayor.

Brasil descontó en el complemento

A los 26 minutos, Adam Imer marcó el descuento para Brasil al desviar un flick que pasó por arriba del arquero argentino Joaquín Ruiz. El tanto dejó el resultado definitivo en 4-1 para el seleccionado nacional.

Con este resultado, Los Leones volvieron a ganar y quedaron como líderes del grupo. El próximo compromiso será el viernes a las 16 frente a Los Diablos de Chile.