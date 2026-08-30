Los Leones volvieron a hacer historia. La Selección Argentina masculina de hockey sobre césped derrotó este domingo por 2-1 a Países Bajos y se quedó con la medalla de bronce en el Mundial 2026, disputado en Bélgica y Países Bajos.

El equipo dirigido por Lucas Rey consiguió así subirse por segunda vez en su historia al podio de una Copa del Mundo. La anterior había sido en La Haya 2014, cuando también obtuvo el tercer puesto.

Tomás Domene y Matías Rey fueron los encargados de convertir los goles que le dieron la victoria al conjunto nacional ante una de las principales potencias del hockey mundial.

Argentina llegó al partido por el tercer puesto después de caer por 2-1 frente a Alemania, vigente campeón mundial, en una semifinal muy pareja. En aquel encuentro, Domene había marcado el empate transitorio de Los Leones.

Países Bajos, por su parte, había quedado afuera de la final luego de perder por 4-3 frente a España.

Un Mundial que terminó en el podio

Los Leones comenzaron su camino mundialista en el Grupo A con una victoria por 3-0 frente a Japón. Luego perdieron 3-1 justamente contra Países Bajos y cerraron la primera fase con una contundente goleada por 7-1 ante Nueva Zelanda.

En la segunda etapa del certamen, Argentina elevó su nivel y consiguió dos triunfos fundamentales: derrotó 3-1 a Inglaterra y posteriormente superó por 5-3 a India para conseguir la clasificación a las semifinales.

El sueño de disputar la final terminó ante Alemania, que se impuso por 2-1, pero todavía quedaba una oportunidad para subir al podio.

Este domingo, Los Leones tuvieron su revancha contra Países Bajos y consiguieron el triunfo que les permitió igualar la mejor actuación de la Selección Argentina masculina en la historia de los Mundiales.

La medalla además completó un fin de semana histórico para el hockey argentino, luego de la consagración de Las Leonas en el certamen femenino.