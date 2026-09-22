Los Leones volvieron a subirse a lo más alto del podio. La Selección Argentina de hockey masculino derrotó 3-1 a Chile este martes en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y conquistó la medalla de oro por quinta vez en su historia.

Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini marcaron los goles del conjunto dirigido por Juan Manuel Vivaldi, que llegó a estar 3-0 arriba antes del descuento chileno en el último cuarto. Argentina volvió a imponerse ante el mismo rival al que ya había vencido 5-1 durante la fase de grupos.

La consagración completó una campaña perfecta: Los Leones ganaron sus cinco encuentros, anotaron 41 goles y recibieron apenas tres. En la primera fase habían goleado 22-0 a Perú, vencido 4-1 a Brasil, superado 5-1 a Chile y cerrado con un 7-0 frente a Uruguay.

Los Leones dominaron la final

El seleccionado argentino asumió el protagonismo desde el inicio en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. Con presión alta y mayor control de la bocha, fue construyendo una ventaja que Chile no pudo revertir.

El 3-0 reflejó la superioridad argentina durante buena parte del encuentro. Los chilenos lograron descontar en el tramo final, pero el resultado nunca llegó a estar en riesgo y Argentina administró los últimos minutos para asegurar otra medalla dorada.

Las tribunas acompañaron con una fuerte presencia de público y banderas argentinas en una jornada que volvió a mostrar al hockey como una de las disciplinas con mayor convocatoria de estos Juegos.

Cinco participaciones y cinco oros

El título prolongó una racha perfecta de Los Leones en los Juegos Suramericanos. Argentina ganó el oro cada vez que participó del torneo masculino y volvió a tener a Chile como rival en la definición.

La secuencia comenzó en Buenos Aires 2006, continuó en Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022, antes de sumar ahora la consagración en Santa Fe 2026.

Una campaña de 41 goles

El dato que resume la superioridad argentina está en la diferencia de gol. En cinco partidos, Los Leones convirtieron 41 veces y apenas recibieron tres tantos.

Con el 3-1 en la final, el seleccionado cerró invicto una participación en la que nunca estuvo abajo en el resultado y volvió a confirmar su dominio histórico en el hockey masculino de los Juegos Suramericanos.