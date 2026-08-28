Los Leones afrontan este viernes un partido histórico en el Mundial de hockey 2026. La Selección argentina enfrentará a Alemania, vigente campeón del mundo, por una de las semifinales del certamen que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

El encuentro comenzará a las 15.30, hora argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, donde el equipo dirigido por Lucas Rey buscará meterse por primera vez en una final de una Copa del Mundo de mayores.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Países Bajos y España. El ganador de cada cruce avanzará a la definición del título, prevista para el domingo 30 de agosto.

Un partido con historia

Argentina llega a esta instancia después de finalizar segunda en el Grupo E de la segunda fase, con seis puntos. En esa etapa, Los Leones derrotaron 3-1 a Inglaterra y luego vencieron 5-3 a India, resultados que les permitieron asegurar su clasificación entre los cuatro mejores.

El seleccionado argentino ya había superado la primera fase con triunfos frente a Japón y Nueva Zelanda, además de una derrota ante Países Bajos.

Alemania, en tanto, llega como uno de los grandes candidatos y como vigente campeón mundial. Los europeos terminaron primeros en el Grupo F de la segunda etapa y ahora intentarán defender el título conseguido en 2023.

Alemania, el rival que ya venció a Argentina

El duelo tendrá además un antecedente reciente que Los Leones buscarán revertir. Ambos equipos se enfrentaron durante la primera fase del Mundial y Alemania se impuso por 3-1.

Ahora, Argentina tendrá la posibilidad de tomarse revancha en un partido de eliminación directa y avanzar a la definición del campeonato.

Será, además, la segunda semifinal mundialista de la historia para Los Leones. La anterior fue en 2014, en La Haya, edición en la que el seleccionado consiguió la medalla de bronce, hasta ahora su mejor resultado en un Mundial.

Hora y TV

Los Leones vs. Alemania

Día: viernes 28 de agosto.

Hora: 15.30 de Argentina.

Estadio: Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

TV: ESPN.

Streaming: Disney+ Premium.

Si Argentina logra la victoria, disputará la final el domingo 30 de agosto desde las 11.30, frente al ganador del cruce entre Países Bajos y España. En caso de perder, jugará por la medalla de bronce ese mismo día, desde las 9.