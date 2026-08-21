La Selección Argentina masculina de hockey sobre césped ya dejó atrás la primera fase del Mundial 2026 y se prepara para uno de los partidos más exigentes del torneo. Los Leones enfrentarán este sábado 22 de agosto a Inglaterra, desde las 14, por la segunda ronda del certamen que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

El equipo dirigido por Lucas Rey llega al encuentro con confianza después de cerrar la etapa inicial con una contundente goleada por 7-1 frente a Nueva Zelanda en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. El resultado le permitió asegurar su clasificación y mantenerse entre los ocho mejores equipos de la competencia.

Argentina había comenzado su participación con una victoria por 3-0 sobre Japón, mientras que en la segunda fecha cayó 3-1 frente a Países Bajos. Ante Nueva Zelanda, Los Leones reaccionaron de la mejor manera y mostraron todo su poder ofensivo para sellar el pase a la siguiente instancia.

Tomás Domene fue una de las grandes figuras de la goleada al convertir tres tantos. Maico Casella, Bautista Capurro, Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci completaron el marcador para el seleccionado nacional.

Ahora el desafío será todavía mayor. Argentina integra el Grupo E junto a Países Bajos, Inglaterra e India. Debido al nuevo formato implementado para esta edición, los resultados de la primera fase ante los equipos que también avanzaron se arrastran a esta instancia, por lo que cada punto puede resultar determinante para definir a los semifinalistas.

El primer compromiso será frente a Inglaterra, que terminó en el primer lugar del Grupo D. El encuentro se disputará este sábado desde las 14, hora argentina, nuevamente en el Estadio Wagener de Ámsterdam.

El choque también tendrá un condimento especial por la rivalidad deportiva entre argentinos e ingleses. Será el tercer enfrentamiento entre ambos seleccionados en lo que va del año, aunque esta vez tendrá como escenario una Copa del Mundo y puntos fundamentales para continuar en carrera.

Después del duelo con Inglaterra, Los Leones volverán a jugar el lunes 24 de agosto, desde las 9.45, frente a India. Serán dos compromisos decisivos para determinar si el conjunto de Lucas Rey consigue meterse entre los cuatro mejores del Mundial.