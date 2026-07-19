Los "machetes" del Dibu Martínez sobre cómo patean penales los españoles

Si el partido decisivo entre la Selección Argentina y el conjunto español no concluye en el tiempo reglamentario de 90 minutos ni en la prórroga, la instancia de los penales surge como una alternativa concreta para determinar al campeón del Mundial 2026. El equipo europeo cuenta con registros cercanos en el tiempo que exponen las virtudes y flaquezas de sus pateadores. Durante la UEFA Nations League 2025, el cuadro dirigido por Luis de la Fuente superó a Países Bajos en los cuartos de final y posteriormente cayó ante Portugal en el encuentro por el título.

En la llave frente a los neerlandeses, luego de un empate 3-3 en el global, la plantilla española mostró entereza para imponerse en la serie. En esa ocasión marcaron Mikel Merino, Ferran Torres, Aleix García, Álex Baena y Pedri, mientras que Lamine Yamal falló su disparo. Por su parte, Unai Simón atajó el remate definitivo a Donyell Malen antes del gol de Pedri que decretó la clasificación. Las ejecuciones de aquel día ratificaron una postura que caracteriza este proceso, con tiros por abajo, colocados, de corta carrera y dándole prioridad a la dirección por encima de la fuerza.

Tres meses después, en la final ante los portugueses, el combinado de España afrontó otra definición desde el punto penal con un desenlace adverso. Aunque convirtieron Mikel Merino, Álex Baena e Isco, el arquero Diogo Costa contuvo el remate de Álvaro Morata, lo que derivó en la caída española por 5-3.

Más allá de los resultados colectivos, las estadísticas de la plantilla revelan que futbolistas como Oyarzabal, Borja Iglesias, Grimaldo, Dani Olmo, Pedro Porro, Mikel Merino y Lamine Yamal sostienen porcentajes altos de efectividad en sus trayectorias. A su vez, Rodri, Pedri, Nico Williams y Ferran Torres se posicionan como variantes de confianza. La gestión técnica actual no apela a una lista predeterminada, sino que conforma el orden de los ejecutantes de acuerdo a las condiciones de los hombres que finalizan en el campo.

Por el lado del arco argentino, las estadísticas históricas respaldan las condiciones de Emiliano Martínez en este tipo de definiciones. Sobre un total de 65 remates evaluados, recibió goles en el 63% de los casos, contuvo el 29% y un 8% resultaron desviados, lo que significa un 37% de opciones de que el adversario no anote. En las tandas de desempate su rendimiento se potencia, dado que le marcaron solo el 52% de los 23 tiros recibidos, rechazó el 43% y apenas el 4% se ejecutó por fuera del arco. El guardameta destaca además por descifrar la postura de los pateadores, arrojándose a su izquierda en el 51% de las ejecuciones de los ejecutantes diestros, mientras que frente a los zurdos se vuelca hacia su derecha en el 75% de las ocasiones.