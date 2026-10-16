Los médicos del papa confirmaron una buena recuperación del pulmón operado

El papa León XIV presenta una evolución posoperatoria favorable tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes 13 de octubre para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Según el parte médico difundido por el Vaticano este jueves 15 de octubre, los estudios realizados confirmaron una “buena recuperación del pulmón intervenido”, mientras el Pontífice continúa internado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma.

El informe, elaborado por el médico personal del Papa, Luigi Carbone, y el cirujano Stefano Margaritora, indicó que la recuperación transcurre con normalidad durante el segundo día posterior a la operación. La radiografía de tórax mostró resultados favorables y los controles de rutina, incluidos los análisis de sangre, no detectaron anomalías.

Además, León XIV pudo realizar de manera autónoma sus actividades cotidianas y participó de una sesión de fisioterapia que incluyó actividad motora completa. “La evolución postoperatoria continúa desarrollándose de manera regular”, señalaron los profesionales en el comunicado oficial.

El Vaticano ya había informado que el Pontífice pasó una segunda noche en buenas condiciones en el hospital romano. Durante su internación, también se trasladó hasta la capilla provisional habilitada en el centro médico para concelebrar la misa junto a uno de sus colaboradores, una actividad que había repetido la noche anterior.

La actividad del Vaticano continúa

Pese a la internación, León XIV mantiene parte de su actividad institucional. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que el Papa continuó trabajando durante la convalecencia y recibió a Paolo Rudelli, sustituto de la Secretaría de Estado.

En ese contexto, el Vaticano hizo oficiales dos nombramientos episcopales firmados por el Pontífice desde el hospital. Uno corresponde al italiano Paolo Andreolli, designado obispo de Ponta de Pedras, en Brasil. El otro es el de Ignazio Ding Zuyao como obispo de Haimen, en la provincia china de Jiangsu, en el marco del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China.

Expectativa por el Ángelus y el viaje a Sudamérica

Una de las definiciones pendientes es si León XIV presidirá este domingo el rezo público del Ángelus desde el Hospital Gemelli. El Vaticano comunicará en las próximas horas si el estado de salud del Pontífice permite realizar la tradicional oración durante su internación.

También existe expectativa por el viaje internacional previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Consultado sobre la agenda, Bruni remitió a las declaraciones que el Papa había realizado durante el Ángelus del domingo pasado, cuando todavía no se conocía el diagnóstico definitivo.

En aquella oportunidad, León XIV había pedido oraciones por su próxima intervención y agradecido a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros por rezar por su visita pastoral a Perú. El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar se confirmó después de la cirugía, durante la cual se le extirpó el lóbulo inferior derecho del pulmón.

Por su parte, el Vicariato de Roma anunció que este domingo las parroquias de la diócesis incluirán una intención especial por la recuperación del Santo Padre durante las celebraciones litúrgicas. Además, el cardenal Angelo Comastri presidirá el rezo del Rosario a María que Desata los Nudos en la parroquia pontificia de Santa Ana, en el Vaticano.

Mientras continúa la recuperación, los informes médicos mantienen una evaluación favorable y la Santa Sede aguarda para comunicar las próximas decisiones sobre la agenda pública del Pontífice.