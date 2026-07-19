Los medios del mundo reflejaron la derrota de Argentina contra España

La definición de la Copa del Mundo 2026 disputada en Estados Unidos, México y Canadá dejó una fuerte huella en la prensa internacional. La victoria de la selección española dirigida por Luis De la Fuente sobre el conjunto de Lionel Scaloni generó diversas lecturas en los portales informativos, los cuales resaltaron tanto la consagración europea como el cierre de la etapa de Lionel Messi en este torneo. El gol definitivo de Ferrán Torres en el tiempo suplementario, sumado a la expulsión de Enzo Fernández, marcó el destino de un duelo que le otorgó a la Roja su segunda estrella histórica tras la obtenida en 2010.

En el país ibérico, las portadas reflejaron un entusiasmo absoluto por el logro conseguido luego de haber alzado previamente la Eurocopa. El periódico Marca lideró los festejos al publicar “¡LOS REYES DE TODOS LOS TIEMPOS!”, definiendo el desarrollo del juego como una “exhibición” y sosteniendo que un hipotético empate de la selección argentina habría significado “el empate más injusto de los siglos de los siglos”.

Por su parte, el diario AS trazó un paralelismo con el campeonato de Sudáfrica bajo el enunciado “COMO LA PRIMERA VEZ”, remarcando que “España conquistó su segundo Mundial tras imponerse a Argentina en una final que tuvo un solo dueño”.

Asimismo, Sport se enfocó en el goleador del encuentro con la frase “¡ESPAÑA GANA SU SEGUNDA ESTRELLA CON UN MORDISCO DEL TIBURÓN!”, argumentando en su crónica que “La selección española fue muy superior a Argentina, pero tuvo que esperar a la prórroga para sentenciar con un gol de Ferrán Torres”.

La mirada en el resto del continente europeo también fue contundente respecto al desarrollo táctico en el campo. En Inglaterra, The Guardian tituló “UNA ESPAÑA DOMINANTE GANA EL MUNDIAL Y TORRES DESTRONA A UNA ARGENTINA CON DIEZ HOMBRES EN LA PRÓRROGA”, donde además consideró que el desenlace “fue el triunfo de una idea” mientras que “Argentina quedó condenada por su falta de ambición”. La cadena británica BBC aportó sobriedad con el título “ESPAÑA VENCIÓ A A ARGENTINA Y GANÓ LA COPA DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ”.

Desde Francia, L’Equipe catalogó al plantel campeón como “Los nuevos reyes” y tituló “España conquista su segundo título mundial en una emocionante final contra Argentina”, añadiendo en su análisis que “España dominó en gran medida un partido decepcionante y desorganizado, durante el cual, sin embargo, logró imponer su ritmo, sus intenciones y su fútbol de posesión, sin ceder ni abandonar jamás su estilo”. En tanto, Le Parisien resumió lo acontecido como “EL EXCEPCIONAL TRIPLETE DE LA ROJA”.

Los medios italianos y de otras regiones profundizaron en las consecuencias del choque. Gazzetta dello Sport recurrió al tablero para titular “TORRES ANOTA EN EL MINUTO 106, CONVIRTIENDO A ESPAÑA EN CAMPEONA DEL MUNDO”, explicando detalladamente que “España. Necesariamente España. Inevitablemente España. España tenía que ganar esta final. No se puede describir una final donde un equipo tiene veinte disparos y el otro cero”. En una línea similar, Corriere dello Sport enfatizó que “Las Furias Rojas son campeonas del Mundo” y sentenció que “la Argentina de Messi pierde en la final”.

En Portugal, el diario Record tituló “España domina a la Argentina y gana el Mundial 2026 en la prórroga” y puntualizó que “Ferrán Torres marcó el gol decisivo en una final marcada por la expulsión de Enzo Fernández”.

El portal alemán Bild describió la tónica del partido bajo el encabezado “CAMPEONES DEL MUNDO DE ESPAÑA”, agregando que “Presionaron durante mucho tiempo, ¡pero sus esfuerzos se vieron recompensados ​​al final! España se coronó campeona del mundo en la final de Nueva Jersey contra la vigente campeona Argentina y su superestrella Lionel Messi".

Finalmente, el diario mexicano Récord exclamó “¡LLEGÓ LA SEGUNDA! ESPAÑA ES CAMPEÓN DEL MUNDO 2026” al juzgar que el ganador fue “ampliamente superior”.

En Sudamérica, la prensa brasileña siguió minuciosamente el desenlace del clásico rival de la región. El portal GeGlobo se inclinó por el enunciado “ESPAÑA DERROTA A ARGENTINA EN LA PRÓRROGA Y SE CONVIERTE EN BICAMPEONA DEL MUNDO”, mencionando el “dominio de la Roja” y calificando la jugada clave como un “golazo espectacular”, al tiempo que recordó que “Una Argentina ineficaz termina segunda por cuarta vez”.

Para cerrar, Lance! se enfocó en el trámite inicial elogiando al “salvador” arquero Dibu Martínez bajo el título “ESPAÑA DOMINA, VENCE A ARGENTINA Y GANA SU SEGUNDO TÍTULO DE LA COPA DEL MUNDO”, aunque en una cobertura complementaria optó por una frase contundente: “España aplasta a Argentina en la despedida de Messi”.