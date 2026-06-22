La prensa internacional destacó de forma unánime el triunfo de la Selección Argentina sobre Austria en el Estadio de Dallas, asegurando su pase a los 16avos de final del Mundial 2026.

El foco mediático global se centró en Lionel Messi, quien fue catalogado como la gran figura estelar tras marcar el doblete que selló la victoria albiceleste. Los principales portales deportivos hicieron hincapié en la vigencia y el peso del capitán argentino, destacando el gol inicial y la genialidad sobre el final del partido para sentenciar el 2-0.

En el plano táctico, se resaltó que la "Scaloneta" mantuvo el puntaje ideal en el Grupo J tras haber derrotado a Argelia en el debut, mostrando solidez y encaminando el objetivo del bicampeonato.

Por su parte, la cobertura en Europa y Austria reconoció el esfuerzo defensivo de su selección, aunque lamentaron no haber podido capitalizar las pocas oportunidades frente al arco defendido por Emiliano Martínez.

Estas apreciaciones se vienen destacando desde el primer partido ante Argelia hace una semana. Desde el "eterno" de la prensa francesa hasta el asombro de Ibrahimović y Haaland, los principales diarios y estrellas del planeta se rindieron ante el capitán argentino

El mundo rendido a los pies de Messi

Lionel Messi volvió a desafiar cualquier lógica futbolística. A los 38 años, en su sexto Mundial, el capitán argentino firmó una actuación para la historia con un hat-trick en la goleada 3-0 sobre Argelia en el debut de la Selección en el Mundial 2026, más los dos goles ante Austria. Este registro le valió no solo encabezar la tabla de goleadores del Mundial 2026, también, ser el máximo anotador en la historia de los mundiales con 18 tantos.

Inevitablemente, la exhibición del rosarino tuvo repercusión inmediata en todos los rincones del mundo futbolístico. Desde Europa hasta América, los principales medios deportivos coincidieron en una idea: Messi sigue escribiendo capítulos inéditos en la historia del fútbol. El diario español Marca eligió un título contundente: “Hat-trick de un histórico Messi... que hace soñar a Argentina con el bicampeonato”, mientras que Mundo Deportivo afirmó que “Messi ilumina a Argentina y hace historia”. Sport, por su parte, destacó la emotiva noche del capitán con una referencia a los récords alcanzados y sus lágrimas tras el partido.

En Francia, donde Messi dejó una huella profunda durante su paso por el PSG, L’Équipe abrió su cobertura con un elogio tan simple como contundente: “Uno, dos, tres... ¡Viva Leo Messi!”. La crónica remarcó que, pese a las dudas previas por su edad, el argentino volvió a demostrar que sigue siendo determinante en la máxima competencia.

Le Parisien lo definió como “eterno”, mientras que otros medios franceses resaltaron que logró igualar un récord que parecía reservado para la historia alemana.

Italia tampoco escatimó elogios. La Gazzetta dello Sport habló del “eterno Messi” y del impacto de un jugador que continúa marcando diferencias dos décadas después de su primer Mundial. Desde Corriere della Sera, el prestigioso periodista Paolo Condò escribió: “Messi sigue siendo Messi (y el destino está de su lado)”, y sostuvo que el capitán argentino iluminó el estreno albiceleste con tres goles que volvieron a dejar al mundo sin respuestas.

La actuación también provocó admiración en Inglaterra. The Sun aseguró que quien escribe los guiones de Messi “lo está haciendo otra vez”, mientras que Daily Mail resaltó que el argentino despejó cualquier duda sobre su vigencia física.

The Guardian fue aún más directo: al preguntarse qué había ocurrido en la victoria argentina, respondió simplemente: “Cosas de Messi”. Del otro lado del Atlántico, The Athletic publicó: “¡Larga vida al rey Messi!”, y recordó que muchos suponían que el rosarino llegaría a este Mundial con un papel secundario.

En América Latina, los elogios fueron igual de contundentes. O Globo destacó que Messi “se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales y lideró a Argentina a la victoria”. Ge tituló con una repetición que reflejaba el asombro brasileño: “Messi, Messi, Messi”. En México, Récord eligió una frase que rápidamente se viralizó: “Messi es tan Messi que ya no importa lo demás”, mientras que, en Chile, La Tercera calificó la actuación como “una noche histórica”.

La exhibición del capitán también generó reacciones entre figuras del fútbol mundial. Erling Haaland, que horas antes había convertido un doblete con Noruega, publicó una historia en redes sociales con una frase tan breve como reveladora: “Messi está loco”. Pero uno de los elogios más resonantes llegó de Zlatan Ibrahimović. El exdelantero sueco aseguró que lo ocurrido en Kansas, la semana pasada, fue mucho más que un gran partido: “Esto es lo que pasa cuando el mejor de todos los tiempos juega al fútbol”. Y agregó: “La gente habla de la edad, del final de una era, de la presión de llegar a los 39 años. Él no siente nada de eso. En cambio, crea presión para cada defensor del torneo”.

Con sus goles Messi firmó el primer hat-trick mundialista de su carrera, alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo, disputó su partido número 27 en Mundiales y llegó a los 200 encuentros con la Selección Argentina. Además, amplió su récord como el futbolista con más presencias en la historia de la Copa del Mundo, por encima de nombres legendarios como Lothar Matthaus, Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo y el propio Klose.

El triunfo dejó a Argentina como líder del Grupo J y alimentó una ilusión que atraviesa todo el país.

El próximo desafío será el 27 de junio frente a Jordania, nuevamente en Kansas (23 hs. de Argentina). Mientras él siga en la cancha, todavía quedan más páginas para seguir escribiendo una historia gloriosa del fútbol argentino.