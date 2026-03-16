La ceremonia de los Academy Awards 2026 volvió a convertir a la alfombra roja en uno de los momentos más esperados de la noche. Antes de la entrega de premios, actores, actrices y figuras del espectáculo desfilaron con diseños de alta costura que marcaron tendencia en el evento más importante de la industria del cine.

La 98° edición de los galardones reunió a celebridades de todo el mundo que llegaron al teatro donde se realiza la ceremonia con propuestas que combinaron elegancia clásica, estilos modernos y apuestas arriesgadas en materia de moda.

Entre los atuendos que más llamaron la atención se destacaron vestidos de siluetas largas, trajes de sastrería con detalles innovadores y prendas con brillos, transparencias y bordados. La paleta de colores incluyó tonos metálicos, negro clásico, rojo intenso y propuestas en blanco.

Como ocurre cada año, la alfombra roja se transformó en un espacio clave para la industria de la moda, donde casas de diseño internacionales presentan algunas de sus creaciones más destacadas a través de las figuras del cine.

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Chase Infiniti.

Jacob Elordi.

Elle Fanning.

Michael B. Jordan.

Conan O'Brien y su mujer, Liza Powel O'Brien.

Emma Stone.

Rose Byrne.

Leonardo DiCaprio.

Nicole Kidman.

Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas.

Demi Moore.

Oliver Laxe.

Anne Hathaway.

Channing Tatum.

Chloé Zhao.

Renata Reinsve.

Audrey Nuna.

Rei Ami.

Inga Ibsdotter Lilleaas.

Wunmi Mosaku.

Jessie Buckley.

Steven Spielberg.

Pedro Pascal.

Timothée Chalamet.