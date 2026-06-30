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Los mejores memes de Galarza Fonda tras la clasificación de Paraguay

La Albirroja eliminó a los europeos en los penales tras empatar 1 a 1 y jugará los octavos de final del certamen.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El conjunto de Gustavo Alfaro festejó una clasificación histórica en Boston.

La Copa del Mundo 2026 fue testigo de un hecho histórico en la ciudad de Boston. Paraguay dejó fuera de la competencia a Alemania en la tanda de penales tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

En la definición desde los doce pasos, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro se impuso por 4 a 3 para sellar su pasaporte a los octavos de final del torneo. El futbolista Matías Galarza Fonda se erigió como la gran figura del encuentro gracias a su destacado desempeño en el campo de juego.

Como suele ocurrir en este tipo de hitos deportivos, los usuarios inundaron las redes sociales con ingeniosas imágenes y reacciones para celebrar la hazaña albirroja y reflejar la inesperada caída del combinado europeo.

Los mejores memes:

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