Los mejores memes del partido de la Selección argentina vs Suiza,

La Selección argentina volvió a sufrir, pero consiguió el objetivo. Después de empatar durante los 90 minutos reglamentarios, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Suiza en el alargue y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

El encuentro se definió gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo suplementario, luego de que Alexis Mac Allister abriera el marcador en el primer tiempo y Dan Ndoye igualara para el conjunto europeo.

Una vez consumada la clasificación, los festejos se trasladaron rápidamente a las redes sociales. Miles de hinchas compartieron memes, videos y mensajes relacionados con el próximo desafío de la Scaloneta: el duelo ante Inglaterra.

El partido por un lugar en la final se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.