El Superclásico entre Boca y River no solo dejó emociones, polémicas y repercusiones dentro de la cancha, sino que también desató una verdadera ola de memes en las redes sociales. Tras la victoria del Xeneize por 1-0 en La Bombonera, los hinchas no tardaron en desplegar su creatividad con imágenes, burlas y comentarios que rápidamente se viralizaron. Desde las expulsiones del Millonario hasta las polémicas arbitrales, ningún detalle escapó al humor de los usuarios, que convirtieron el partido en una fuente inagotable de cargadas.