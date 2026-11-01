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Deportes > Triunfo xeneize

Los mejores memes del Superclásico tras la victoria de Boca ante River

Boca venció por 1 a 0 a River en un Superclásico repleto de polémica y las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de postear los mejores memes

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Boca venció a River 1 a 0 y las redes sociales se llenaron de memes

El Superclásico entre Boca y River no solo dejó emociones, polémicas y repercusiones dentro de la cancha, sino que también desató una verdadera ola de memes en las redes sociales. Tras la victoria del Xeneize por 1-0 en La Bombonera, los hinchas no tardaron en desplegar su creatividad con imágenes, burlas y comentarios que rápidamente se viralizaron. Desde las expulsiones del Millonario hasta las polémicas arbitrales, ningún detalle escapó al humor de los usuarios, que convirtieron el partido en una fuente inagotable de cargadas.

 

 

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