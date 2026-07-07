Argentina volvió a ganar en el Mundial 2026 y, como ya es costumbre, las redes sociales jugaron su propio partido. Tras el 3-2 de la Selección ante Egipto por los octavos de final, los memes aparecieron al instante y convirtieron el sufrimiento del encuentro en humor argentino.

El equipo de Lionel Scaloni consiguió el pase a cuartos de final, pero el desarrollo del partido dejó material de sobra para los usuarios. La tensión del resultado, los minutos finales y la expectativa por el próximo rival fueron algunos de los temas más repetidos en X, Instagram y WhatsApp.

Entre los memes más compartidos aparecieron referencias al “modo sufrimiento” de la Scaloneta, a los hinchas mirando el reloj en el cierre del partido y a la reacción de los argentinos después de una nueva clasificación mundialista.

Con el triunfo consumado, Argentina ya piensa en los cuartos de final. Los hinchas, mientras tanto, celebraron a su manera: con alegría, alivio y una catarata de memes.