La eliminación de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial 2026 generó una ola de reacciones en las redes sociales. Tras la derrota por 1-0, los usuarios compartieron memes sobre la despedida de Cristiano Ronaldo de la Copa del Mundo.

El delantero portugués había anunciado antes del torneo que esta sería su última cita mundialista, por lo que su caída ante España se convirtió en uno de los momentos más comentados del campeonato.

Minutos después del final del partido, las redes se llenaron de imágenes y videos sobre la trayectoria de Cristiano Ronaldo, sus récords con Portugal y el cierre de una etapa en la selección.

Los memes también hicieron referencia al triunfo de España y a la clasificación de la Roja a los cuartos de final.