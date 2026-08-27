La eliminación de River de la Copa Sudamericana generó una inmediata reacción en las redes sociales. Luego de perder por penales ante Independiente Santa Fe en el Monumental, los hinchas y usuarios utilizaron el humor para expresar su bronca y cuestionar el presente del equipo.

Uno de los principales blancos de los memes fue Eduardo Coudet. El entrenador quedó en el centro de las críticas después de la eliminación y los usuarios aprovecharon distintas imágenes y situaciones para ironizar sobre su ciclo al frente del Millonario.

Los futbolistas tampoco quedaron al margen. Lucas Martínez Quarta y Rafael Borré fueron dos de los jugadores más señalados por los hinchas tras la definición por penales, que terminó con la clasificación del conjunto colombiano.

Otro de los grandes ejes de las cargadas fue el dinero invertido por River durante el último mercado de pases. El club desembolsó casi 40 millones de dólares para incorporar a Thiago Almada y Ángel Correa, una cifra que rápidamente se convirtió en material para las bromas y comparaciones que circularon en las redes.

La eliminación frente a Independiente Santa Fe abrió así un amplio abanico de memes que combinaron las críticas al rendimiento del equipo, el cuestionamiento al ciclo de Coudet y el elevado costo de algunas de las incorporaciones realizadas por River.

La derrota en el Monumental significó además un duro golpe deportivo para el Millonario, que quedó fuera de la Copa Sudamericana en una definición por penales que terminó de desatar la bronca de sus hinchas en las redes sociales.