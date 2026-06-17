La llegada del invierno y los dias grises renuevan el interes por platos que brinden calor y nutricion. En Argentina, la influencia de la inmigracion italiana dejo como legado la pastina, una sopa que resultaba un primer plato inevitable en muchas infancias. Esta preparacion, que hoy se llamaria "comfort food" por excelencia, se caracteriza por su sencillez y por el uso de fideos en miniatura como estrellitas o letras.

Para preparar dos porciones se requieren tres tazas de caldo, que puede ser casero o agua filtrada con dos cubitos de sabor. El proceso comienza al hervir el liquido a fuego medio. Una vez que alcanza su punto de ebullicion, se vuelca una taza de fideos y se cocina entre seis y ocho minutos. Una tecnica central es dejar que la pasta absorba gran parte del liquido para obtener una consistencia untuosa en lugar de una totalmente liquida.

Ya fuera del fuego, el secreto final consiste en añadir una cucharada de manteca fria o un chorrito de aceite de oliva junto con un puñado de queso rallado. Revolver energicamente durante un minuto permite que el calor residual emulsione los ingredientes. Finalmente, se condimenta con sal y pimienta negra a gusto antes de servir el plato bien caliente.

Ademas de la receta base, existen cuatro alternativas para incrementar el valor nutritivo. Una opcion es batir un huevo con queso y volcarlo en forma de hilo un minuto antes de terminar la coccion para crear una "Stracciatella exprés". Tambien es posible integrar restos de salsa de tomate o pesto al inicio del hervor para cambiar el color y el aroma de la preparacion.

Para obtener mas sabor, se pueden incluir cortezas de queso en el caldo, las cuales liberan su concentracion de umami durante la coccion. Otra forma de transformarla en un plato principal es sumar restos de pollo asado del dia anterior y hojas de espinaca fresca, que se cocinan en apenas un minuto con el vapor de la olla.