Un impresionante eclipse lunar parcial sorprendió durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 a miles de personas en América y Europa. El fenómeno astronómico tiñó de rojizo gran parte del disco lunar y dejó imágenes que fueron compartidas desde distintos puntos del mundo.

El eclipse comenzó durante la noche y se extendió hasta las primeras horas del viernes. En la Argentina, el momento de mayor cobertura ocurrió a la 1:12 de la madrugada, mientras que el fenómeno concluyó completamente a las 4:01, cuando la Luna abandonó la penumbra terrestre.

Por qué la Luna se volvió roja

Durante un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre la superficie lunar.

A medida que la sombra avanza, la Luna adquiere una tonalidad rojiza. Esto ocurre porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar y bloquea gran parte de los tonos azules, mientras que permite que predominen los tonos rojos que llegan hasta la superficie lunar.

Por este motivo, este tipo de fenómeno es conocido popularmente como “Luna de sangre”.

El 96% de la Luna quedó cubierto

Según datos de la NASA, alrededor del 96% de la superficie lunar atravesó la umbra de la Tierra, es decir, la zona más oscura de la sombra proyectada por el planeta.

Aunque se trató de un eclipse parcial, la magnitud del fenómeno permitió observar una gran parte de la Luna con la característica coloración rojiza.

Las imágenes captadas en distintos lugares mostraron cómo evolucionó el eclipse desde Estados Unidos, Brasil y otros puntos de América y Europa.

Cuánto duró el fenómeno

Considerando todas sus fases, el eclipse tuvo una duración aproximada de 5 horas y 38 minutos.

El fenómeno fue visible en todo el continente americano y también en Europa, lo que permitió que millones de personas pudieran seguirlo a simple vista y registrar el momento con cámaras y teléfonos celulares.

Cuándo será el próximo eclipse lunar parcial

Los eclipses lunares continuarán durante los próximos años. De acuerdo con la información citada por TN, el próximo eclipse parcial de Luna ocurrirá el 12 de enero de 2028.

El fenómeno de agosto de 2026, en tanto, dejó como postal una Luna teñida de rojo que pudo ser observada desde distintos países y que rápidamente se convirtió en protagonista de las redes sociales.