La derrota de River Plate frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura dejó una catarata de memes y burlas en las redes sociales de los hinchas argentinos.

El conjunto cordobés se impuso por 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes, dio vuelta un partido histórico y consiguió el primer campeonato de su vida institucional, mientras que el resto de los hinchas aprovecharon para inundar Internet con memes contra el Millonario.

El equipo cordobés volvió a escribir una página dorada frente a River y rápidamente aparecieron las cargadas recordando otros golpes históricos sufridos por el conjunto de Núñez ante el Pirata.

Las referencias al descenso de 2011, los festejos en Córdoba y las bromas hacia los jugadores y el cuerpo técnico fueron tendencia durante toda la tarde del domingo.

