Domingo 24 de Mayo
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Los memes más picantes tras el duelo entre Belgrano y River Plate

El Pirata dio vuelta el partido en Córdoba, logró el primer título de su historia y en las redes sociales, los usuarios se mofaron del Millonario.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Cascada de memes tras el triunfo de los cordobeses. La creatividad digital futbolera al palo. 

 

La derrota de River Plate frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura dejó una catarata de memes y burlas en las redes sociales de los hinchas argentinos.

El conjunto cordobés se impuso por 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes, dio vuelta un partido histórico y consiguió el primer campeonato de su vida institucional, mientras que el resto de los hinchas aprovecharon para inundar Internet con memes contra el Millonario.

El equipo cordobés volvió a escribir una página dorada frente a River y rápidamente aparecieron las cargadas recordando otros golpes históricos sufridos por el conjunto de Núñez ante el Pirata. 

Las referencias al descenso de 2011, los festejos en Córdoba y las bromas hacia los jugadores y el cuerpo técnico fueron tendencia durante toda la tarde del domingo.
 

 

 

 

 

 

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