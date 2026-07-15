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Deportes > Por Internet
Los memes que expresaron la alegría argentina de un partido histórico
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
Las redes sociales tuvieron como principal foco en Argentina -y por qué no a nivel mundial- el partido por las semifinales de la Selección contra Inglaterra. El nerviosismo, ansiedad y tensión de los fanáticos se graficó con cientos de memes que se viralizaron antes, durante y después del encuentro.
Partido caliente, sufrido y peleado en 100 minutos de juego, el gol tempranero de los ingleses, ante el excelente desempeño de la Selección, más la memorable remontada con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, marcó un giro en el partido que será recordado por décadas.
La creatividad de los argentinos no se hizo esperar y rápidamente los posteos y memes manifestaron la gran alegría por Internet de un triunfo emocionante.
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