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Los memes que expresaron la alegría argentina de un partido histórico

Las redes sociales estallaron durante el encuentro por la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta. La creatividad digital al palo y la alegría es infinita.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La Scaloneta remontó un encuentro histórico contra los ingleses.

Las redes sociales tuvieron como principal foco en Argentina -y por qué no a nivel mundial- el partido por las semifinales de la Selección contra Inglaterra. El nerviosismo, ansiedad y tensión de los fanáticos se graficó con cientos de memes que se viralizaron antes, durante y después del encuentro.

Partido caliente, sufrido y peleado en 100 minutos de juego, el gol tempranero de los ingleses, ante el excelente desempeño de la Selección, más la memorable remontada con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, marcó un giro en el partido que será recordado por décadas.

La creatividad de los argentinos no se hizo esperar y rápidamente los posteos y memes manifestaron la gran alegría por Internet de un triunfo emocionante.

 

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