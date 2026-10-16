El brutal asesinato de Germán Galleguillo conmocionó a los vecinos de Jáchal luego de confirmarse el fallecimiento del joven de 24 años. La víctima era padre de dos niños pequeños y su trágico final causó un fuerte impacto emocional en toda la localidad norteña. Las redes sociales se convirtieron en el canal principal para volcar el sufrimiento familiar y exigir respuestas a las autoridades.

El hecho sangriento se registró durante las primeras horas del jueves 15 de octubre en la zona de Tamberías dentro del departamento jachallero. Germán Galleguillo estaba presente en un puesto en compañía de otro sujeto cuando se desencadenó un violento altercado por razones que la justicia investiga. En medio de la discusión, el atacante le asestó una puñalada en la zona torácica que le atravesó un pulmón.

La gravedad de la herida resultó irreversible y provocó la muerte rápida del muchacho sanjuanino. Por el hecho delictivo la policía mantiene bajo estricta investigación a un menor de 17 años de edad cuyo nombre no trasciende por cuestiones legales. Mientras la causa avanza en los tribunales, los allegados multiplican mensajes con imágenes del joven para que la causa no quede cajoneada ni impune.

Entre las publicaciones más compartidas destacó la emotiva frase “No merecías morir asesinado” difundida por sus seres queridos en un doloroso homenaje digital. El texto publicado también remarcó la tristeza que rodea a sus dos hijos y expresó “Hoy no solo lloramos tu partida, también la injusticia de un mundo que no supo cuidarte”. La comunidad entera se sumó a las oraciones pidiendo un freno urgente a la violencia social.

En otra de las reflexiones compartidas públicamente manifestaron “¿En qué mundo estamos viviendo?” cuestionando la falta de valor por la existencia humana en los conflictos diarios. El comunicado viral remarcó que “Ninguna diferencia, ninguna discusión ni ningún motivo justifica que una vida termine de esa manera”. La familia mantiene el reclamo firme para garantizar el total esclarecimiento sobre el homicidio que emlutó a la comuna.