Los mensajes de Griselda Siciliani y Adrián Suar que sorprendieron a todos

El 16 de junio de 2026 marcó una fecha especial para la familia de Adrián Suar y Griselda Siciliani con el cumpleaños número 14 de su hija Margarita. A través de sus perfiles digitales, los artistas publicaron imágenes de la niñez de la joven, acompañadas de mensajes que destacaron la vigencia de su relación afectiva a pesar del paso del tiempo.

El productor compartió una fotografía de los primeros años de su hija y expresó "Esta nena hermosa cumple 14 años. Siempre vas a ser la nena de papá. TE AMO Margui" para saludarla públicamente. Por su parte, la actriz eligió una imagen de la pequeña con un gorro colorido y sumó sus palabras al escribir "14 años. Hija hermosa. Te amo. Siempre a tu lado!" en su dedicatoria.

La celebración incluyó un componente musical mediante un video donde se observa a la adolescente jugando. La secuencia estuvo acompañada por la letra de una canción que menciona "Sos lo mejor que tengo / Nunca lo vayas a dudar / Hay pocas cosas / De las que estoy segura" y un comentario final de Siciliani que decía "Te amo Margarita, mi amor" para subrayar el lazo que las une.

El impacto de estas publicaciones se reflejó en las miles de interacciones recibidas, entre las que figuraron saludos de personalidades como Lali Espósito, Nancy Dupláa, Jimena Barón, Vero Lozano y Juliana Gattas.

Este intercambio ratificó la dinámica de respeto que mantienen los padres en la crianza de Margarita, priorizando el bienestar de la joven. La recopilación de recuerdos funcionó como un álbum abierto donde la nostalgia y el festejo convivieron de manera espontánea.