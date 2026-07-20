Los mensajes de los famosos para Messi y Argentina tras el Mundial

La final del Mundial 2026 dejó un saldo de tristeza para la delegación nacional tras el 1 a 0 frente a España, pero el reconocimiento hacia el plantel no tardó en llegar. Diversas figuras del ambiente artístico utilizaron sus plataformas digitales para manifestar su orgullo por el desempeño de los deportistas y especialmente hacia Lionel Messi.

Susana Giménez fue una de las primeras en expresarse al escribir que "Gracias Selección Argentina por tantas alegrías, entregaron todo, pero no se pudo. No importa, las sonrisas y el amor por la bandera supera este momento de tristeza". La conductora también dedicó un párrafo al capitán del equipo donde señaló que "Gracias por tanta alegría, por tu conducta intachable, por tu fuerza de campeón invencible. El Mundo no te olvidará jamás".

Por su parte, Nico Vázquez compartió una carta para el 10 en la que destacó que "Gracias, Selección Argentina, por volver a demostrarnos que la resiliencia existe. Por caerse y levantarse una y otra vez". El actor continuó su mensaje valorando la figura del jugador al decir que "Muchos dirán que parecés de otro planeta por todo lo que hacés. Pero, por suerte, sos de este. Y, todavía más increíble, naciste en Argentina. Sos el mejor de toda la historia. Único e irrepetible".

Marcelo Tinelli se sumó a las muestras de afecto con un breve "Gracias por tanto, tanto", mientras que Sabrina Rojas resaltó la figura de Messi al publicar "Gracias por existir, por ser ejemplar, por tu humildad, por las alegrías, por ser nuestro".

Dalma Maradona, quien estuvo presente en el estadio durante el torneo, manifestó su acompañamiento al plantel y al capitán argentino. La hija del astro futbolístico expresó que "Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final. Que orgullo que seas argentino". Asimismo, hizo una mención especial a la bandera de Malvinas exhibida por los jugadores al decir "Gracias por este gesto enrome".

El Chino Darín vivió el encuentro en España junto a su familia y también dejó su testimonio sobre lo sucedido. El actor escribió que estuvo "Con ilusión hasta el último momento. Que grandes todos en el plantel argentino. Cuánto disfruté y cuánto sufrí este Mundial de la mano de ustedes. Gracias por tanto, vamos Argentina siempre".