La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó una inmediata reacción entre los futbolistas que compartieron con él los últimos años de la Albiceleste. Después de que el capitán anunciara su retiro, sus compañeros utilizaron las redes sociales para agradecerle por todo lo vivido y reconocer su enorme legado.

Uno de los primeros en reaccionar fue Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del plantel. El mediocampista le dedicó un mensaje cargado de emoción y cerró con una frase que resumió el sentimiento hacia el capitán: “Sos eterno”.

De Paul destacó no solamente al futbolista, sino también a la persona que conoció durante los años compartidos en la Selección. Su mensaje hizo hincapié en el liderazgo de Messi y en la manera en que acompañó a sus compañeros durante una etapa histórica.

Lautaro Martínez también se sumó a los mensajes de despedida. El delantero compartió palabras de agradecimiento hacia Messi y recordó el camino recorrido junto al capitán, especialmente los títulos que consiguieron con la camiseta argentina.

Alexis Mac Allister fue otro de los integrantes de la Selección que expresó públicamente su admiración. El mediocampista, que se convirtió en una pieza fundamental del equipo campeón del mundo en Qatar, también utilizó sus redes para despedir al futbolista con el que compartió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

La reacción de los jugadores llegó después de que Messi publicara una carta en la que confirmó que no continuará jugando para Argentina. El futbolista explicó que siente que llegó el momento de cerrar una etapa después de más de dos décadas representando al país.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, fue una de las frases más fuertes de la despedida del capitán. Messi explicó que se trata de una decisión dolorosa, pero que entiende que llegó el momento de dejar espacio a una nueva generación de futbolistas.

El anuncio se produjo después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Argentina cayó en el partido decisivo y terminó como subcampeona, en el que fue el último encuentro de Messi con la camiseta nacional.

La noticia tuvo una dimensión todavía más emotiva porque Messi había construido durante años una relación muy especial con sus compañeros. Con muchos de ellos compartió los títulos que cambiaron la historia reciente de la Selección.

Entre esos logros aparecen la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. A ellos se sumó la campaña del Mundial 2026, que terminó con la Selección nuevamente en una final.

Los mensajes de los futbolistas también reflejaron el impacto que tuvo Messi dentro del vestuario. Para muchos de los integrantes de la actual generación, el rosarino no fue solamente el capitán y máxima figura del equipo, sino también un referente que acompañó su crecimiento.

La despedida llega después de una trayectoria internacional de más de 20 años. Messi debutó con la Selección mayor en 2005 y se marcha como el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados en la historia del seleccionado.

Durante ese recorrido atravesó momentos de enorme presión, derrotas dolorosas y finales perdidas, pero también consiguió los títulos que durante años fueron su gran objetivo con la camiseta argentina.

El Mundial de Qatar fue el punto máximo de esa historia. Messi levantó finalmente la Copa del Mundo y se convirtió en el gran protagonista de una Selección que volvió a conquistar el trofeo después de 36 años.

Ahora, sus compañeros deberán afrontar una nueva etapa sin el capitán dentro de la cancha. La Selección tendrá que comenzar a construir su futuro con nuevos referentes y una generación que ya tuvo protagonismo junto a Messi.