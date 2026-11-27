La Justicia Federal de San Juan desarticuló a una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos conocida como Los Millonarios. La organización criminal tenía su base operativa en el departamento Chimbas y abastecía de estupefacientes a distintos puntos del Gran San Juan. La investigación comenzó en mayo de 2025 a partir de una denuncia anónima que alertó sobre las maniobras ilícitas en la zona.

Tras casi 18 meses de tareas de inteligencia, efectivos de la Policía Federal ejecutaron una decena de allanamientos simultáneos en Chimbas, Rawson y Villa del Carril. En los operativos se logró la detención de 10 personas, además de imputar a un sospechoso número 11 que ya se encontraba alojado en el penal de Chimbas. Los uniformados incautaron armas de fuego, balanzas de precisión y dinero en efectivo que resultaron clave para el expediente.





En la cúspide de la banda aparece Cristian Fernando Aciar, apodado El Ojudo y señalado por la fiscalía como el principal organizador de la red. Según los investigadores, Aciar coordinaba el ingreso de cargamentos de droga provenientes de Bolivia y Mendoza para su posterior fraccionamiento y venta al menudeo. El supuesto cabecilla operaba desde viviendas vinculadas a su entorno familiar en el departamento Chimbas.

Junto al líder actuaban otros integrantes con roles definidos dentro de la cadena de comercialización y distribución territorial en la provincia. Durante las últimas horas, las fuerzas de seguridad concretaron además la captura de Enzo Tapia, otro presunto miembro vinculado a la venta de estupefacientes al menudeo. La investigación determinó que la estructura funcionaba con una marcada división de tareas para evitar ser detectada.

La ingeniería financiera

El grupo recibió el apodo de Los Millonarios debido al volumen inédito de dinero que logró hacer circular dentro del sistema financiero formal. En este esquema resultó fundamental la participación de Franco Gabriel Ávila López, un martillero público acusado de administrar y blanquear los fondos obtenidos por el narcotráfico. La fiscalía detectó movimientos bancarios exorbitantes que no guardaban relación con los ingresos declarados por los sospechosos.

De acuerdo con los registros incorporados a la causa por el fiscal Nicolás Ayestarán, Ávila López realizó transferencias salientes por más de $694.000.000 durante el año 2025. En ese mismo período recibió acreditaciones que superaron los $643.000.000, además de registrar operaciones en moneda extranjera por encima de los US$ 5.000. Estas maniobras permitían disimular el origen ilícito del capital y reinsertarlo en el circuito legal.

Situación judicial y avances

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal imputó a Cristian Fernando Aciar por los delitos de narcotráfico agravado y lavado de activos. La misma calificación legal recayó sobre los sospechosos Cáceres Palacio y Rosales Tobares, mientras que Ávila López fue acusado de lavado de activos agravado por habitualidad. Otros integrantes de la organización fueron imputados por comercio de estupefacientes agravado y participación secundaria.

La jueza federal Eliana Ratta resolvió dictar la prisión preventiva para Aciar, Ávila López, Cáceres Palacio y Rosales Tobares en el servicio penitenciario provincial. Asimismo, la magistrada fijó un plazo de 120 días hábiles para avanzar con la investigación penal preparatoria y recolectar nuevas pruebas. Las defensas técnicas de los acusados cuestionaron las medidas de coerción y sostuvieron que los movimientos bancarios no acreditan la venta de drogas.

Con la reciente detención de Enzo Tapia en noviembre de 2026, el expediente suma un nuevo eslabón en el desmantelamiento de los puntos de venta minorista. Las autoridades judiciales continúan analizando teléfonos celulares y documentación contable secuestrada durante los procedimientos en el Gran San Juan. El objetivo de la fiscalía es determinar si existen otros colaboradores financieros o prófugos vinculados a la red liderada por el Ojudo Aciar.