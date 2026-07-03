Los millones que Florencia Peña le quiere sacar a Luzu por "dañar su imagen"

La salida de Florencia Peña de la productora Luzu TV derivó en un conflicto legal que ya involucra una importante suma millonaria. El abogado Fernando Burlando rompió el silencio para confirmar el reclamo económico en una charla con Intrusos, luego de que trascendiera que existe una cifra elevada en juego. Al referirse al impacto de la situación en la actriz, el letrado sostuvo que "El daño que se le ha provocado a Florencia no hay forma de traducirlo a dinero, está muy lastimada".

La conductora intentó remediar la situación apenas comenzó la polémica vinculada a la familia Messi. Según relató Burlando, la artista "recompuso instantáneamente la situación, lo primero que hizo fue llamar a la familia Messi y decirles lo arrepentida que estaba".

El abogado detalló que ese gesto fue fundamental para intentar sanar el tema y recordó que "Yo me encontré a una Florencia Peña llorando desconsoladamente y le dije que lo primero que tenía que hacer era llamar a la mamá de Messi, que fue lo que sanó rápido el tema".

Pese al pedido de disculpas a los allegados del futbolista, el malestar interno con la productora persiste. El abogado explicó que para la actriz ese contacto fue reparador, pero advirtió que "Sabe que cometió un error, pero eso no significa que no tengan que respetar un contrato y quemarla y lastimar tanto su intelecto".

Al ser consultado sobre el momento del despido y el trato recibido, admitió que "Desconozco si Nicolás Occhiato insultó a Florencia cuando la echó", aunque resaltó que "Siempre que lo hablé con ella fue en estado de desesperación o de angustia".

Actualmente, las partes no logran acordar las condiciones para finalizar el vínculo contractual de manera privada. El representante legal indicó que "Creo que hay un ánimo, después de una propuesta que hicimos, de rescindir. Ellos lo quieren hacer de una manera y nosotros consideramos que esa no es la forma".

Burlando concluyó que la resolución final dependerá de los tribunales porque "Lo que queda es la Justicia. Se aferran a un contrato que tiene una cláusula y a través de una comunicación se podría sortear la verdadera metida de pata que hicieron".