Los millones que Icardi tuvo que pagarle a Wanda Nara por manutención

La disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa sumando capítulos de extrema tensión. En el marco de una nueva audiencia judicial destinada a resolver los desacuerdos que mantienen enfrentada a la expareja, la abogada defensora del futbolista, Elba Marcovecchio, expuso públicamente detalles de las transacciones financieras de su representado para desmentir las acusaciones de la otra parte.

La letrada se mostró sumamente molesta con la situación y expresó que "Es agotador escuchar la cantidad de mentiras de la otra parte. Un discurso fundado en información falsa. Se ataca continuamente la imagen paterna, se lo pone nuevamente como si fuera un deudor alimentario y no es real" en alusión a las versiones que señalan al deportista como moroso.

Ante este panorama, la abogada decidió dar a conocer de manera abierta los montos precisos que el jugador de fútbol desembolsó en concepto de cuota alimentaria para sus hijas. Con tono firme, Marcovecchio manifestó que "Lo voy a decir porque ya me cansé: pagó 650 mil dólares" para dejar en claro el esfuerzo económico realizado por su cliente.

Asimismo, la representante legal aportó detalles sobre cómo se compone la millonaria cifra y especificó que "No lleva dos años de separado y pagó 550 mil dólares y otros 100 más de compensación por una multa que pidió la propia señora Nara" refiriéndose a las exigencias impuestas por la madre de las menores.

Durante el encuentro judicial, la defensora insistió sobre el impacto del dinero transferido por el futbolista y remarcó ante los presentes que "Mauro pagó 650 mil dólares, ¿a ustedes les parece? No lleva dos años de separado" para contrastar la realidad del expediente con las declaraciones públicas de la contraparte.

Por otra parte, la abogada desmintió categóricamente los rumores referidos a las restricciones migratorias que pesaban sobre el futbolista y aclaró que "Cuando se dice que la prohibición de salida del país se dictó por los alimentos, es mentira. Se impuso por el tema de los pasaportes y ya fue levantada, sólo resta que la medida quede firme" desvinculando la cuota del conflicto por los documentos de las niñas.

Finalmente, Marcovecchio apuntó contra las actitudes de Wanda Nara respecto al vínculo paterno-filial y denunció que "Wanda pidió que Icardi no tuviera contacto con sus hijas. Lo tiene bloqueado del celular de las nenas y después tiene el cinismo de decir que él no pasó el día del padre con sus hijas cuando ella misma fue la que pidió la medida" exponiendo la complejidad familiar del caso.